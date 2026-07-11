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Öğrencisi profesör oldu, 29 yıl sonra öğretmenini sağlığına kavuşturdu

Kahramanmaraş'ta emekli öğretmen Halide Akben, başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu. Öğrencisi, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Kirişçi ona şifa oldu.

Öğrencisi profesör oldu, 29 yıl sonra öğretmenini sağlığına kavuşturdu

Kahramanmaraş'ta emekli öğretmen Halide Akben, 29 yıl önce öğrencisi olan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Kirişçi'nin gerçekleştirdiği başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Karın bölgesindeki şiddetli ağrı şikayeti nedeniyle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvuran emekli öğretmen Halide Akben'in yapılan tetkiklerinde aort damarında tıkanıklık tespit edildi. Sağlık ekibinin değerlendirmesi sonrası Akben için kapalı yöntemle ameliyat kararı alındı.

Operasyon öncesi hastasını bilgilendirmek üzere odaya giren Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Kirişçi ise yıllar sonra büyük bir sürprizle karşılaştı. Kirişçi, karşısındaki hastanın 29 yıl önce lisede dersine giren öğretmeni Halide Akben olduğunu görünce duygusal anlar yaşadı.

Öğrencisi profesör oldu, 29 yıl sonra öğretmenini sağlığına kavuşturdu 1

"KENDİMİ EMİN ELLERDE HİSSETTİM"

Gerçekleştirilen kapalı yöntem operasyonun başarılı geçmesiyle sağlığına kavuşan Halide Akben, eski öğrencisinin kendisini ameliyat etmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Ameliyat sürecinde kendisini son derece güvende hissettiğini ifade eden Akben, "Kendimi emin ellerde hissettim. Hiçbir kaygı duymadım. Gayet rahattım. Öğretmenlerin tek serveti yetiştirdiğimiz öğrencileri buralarda görmektir. Gurur kaynağımızdır" diye konuştu.

Yıllar sonra öğretmenine şifa olmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirten Prof. Dr. Mehmet Kirişçi'nin gerçekleştirdiği başarılı operasyonun ardından Halide Akben'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öğrencisi profesör oldu, 29 yıl sonra öğretmenini sağlığına kavuşturdu 2
Kaynak: İHA

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Öğretmen Tıp Kahramanmaraş ameliyat sağlık
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