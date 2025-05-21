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Oğuz Murat Aci’nin babasından Şükriye Aci'ye tepki! "Oğlumun kanını sattı" diyerek ne kadar para ödendiğini açıkladı

Türkiye’nin gündemini sarsan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkındaki davasında şaşırtan bir gelişme yaşandı. Timur Cihantimur'un aracıyla çarparak ölümüne yol açtığı Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci, "Maddi ve manevi zararımız giderilmiştir" ifadelerinin yer aldığı dilekçeyle şikayetinden vazgeçti. Baba Özer Aci, isyan ederek "Gelinim oğlumun kanını sattı" ifadelerini kullandı. Diğer yandan baba Aci, şikayetten vazgeçmek için ödenen paranın miktarını da açıkladı.

Oğuz Murat Aci’nin babasından Şükriye Aci'ye tepki! "Oğlumun kanını sattı" diyerek ne kadar para ödendiğini açıkladı

İstanbul Eyüpsultan'da, 1 Mart 2024'te Timur Cihantimur'un ehliyetsiz şekilde kullandığı araçla çarptığı Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti. Olayın ardından kaçtıkları ABD'de aylardır tutuklu bulunan ve Türkiye'ye iadelerine karar verilen ikili hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci, verdiği dilekçe ile Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetinden vazgeçti. Sunulan dilekçede, “Maddi ve manevi zararımız giderilmiştir” ifadelerinin yer alması dikkat çekti.

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Gerçek Gündem Genel Yayın Yönetmeni Seyhan Avşar'a konuşan Oğuz Murat Aci'nin acılı babası Özer Aci, isyan etti. Özer Aci, "Aile şikayeti geri çekmiyor, kırmızı puntolarla belirtiyorum, sadece Şükriye Aslan yani oğlumun eşi davadan vazgeçiyor. Maddi ve manevi karşılığını almış. Bundan sonraki hayatını devam ettirmek için benim oğlumun kanını sattı. Bunun için de davadan vazgeçti. Ben televizyonlarda bugüne kadar belki defalarca şöyle söyledim: 'İstanbul'u verseler ne diyeyim, ben asla ve asla davamdan vazgeçmiyorum, vazgeçmeyeceğim de.' Gelinime karşı tabii ki hukuki bir mücadele yürüteceğim" ifadelerini kullandı.

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"100 MİLYON TL ALDI"

Patronlar Dünyası'ndan Deniz Dallı'nın haberine göre de, baba Özer Aci, yaptığı açıklamada Şükriye Aci'nin şikayetinden vazgeçmek için 100 milyon TL aldığını iddia etti.

Aci, "Yazıklar olsun, karşı tarafa da yazıklar olsun. Benim elimdeki delil karşı taraftan 100 milyon lira aldığı yönünde. Davadan vazgeçtiğine göre oğlumun kanını 100 milyona satmış" ifadelerini kullandı.

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Aci, Şükriye Aci'nin ekonomik sıkıntı çekmediğini belirterek "Ben davadan vazgeçmedim, eşi vazgeçti davadan. Para aldı, başka izahatı mı var. Benimle 6 aydır konuşmuyor, telefonlarıma çıkmıyor. Kendi kabuğuna sığındı. Maddi, manevi sıkıntı çekiyormuş. Ne çekiyormuş, öğrenmek isterim" dedi.
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NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

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Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un kaza yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

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Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmiş, Florida federal mahkemenin kararı üzerine Cihantimur ve Tok, 14 Haziran'da Boston'da polis tarafından yakalanmıştı.

18 Haziran'da ayrı saatlerde mahkemeye çıkarılan anne oğulun tutukluluk hallerinin devamına karar verilmiş, Cihantimur'un avukatları "müvekkillerinin kaldığı tutukevinin şartlarının çok kötü" olduğunu savunarak, ev hapsi veya yerinin değiştirilmesi talebinde bulunmuş, ancak 21 Haziran'da yapılan Cihantimur'un ikinci duruşmasında hakim bu talebi reddetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Eylem Tok Timur Cihantimur
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