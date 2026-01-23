HABER

Oğuzhan Uğur programdaki kavga görüntülerini paylaştı! O tartışma yeniden gündem oldu

Oğuzhan Uğur'un Mevzular Açık Mikrofon programında çıkan olay yeniden gündem oldu. Seçim dönemi cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan'ın katıldığı bölümde "Ne mutlu Türk'üm diyene" tartışması arbedeye dönüşmüştü. Görüntüleri bugün tekrar paylaşan Oğuzhan Uğur "Öğretilmiş nefretle mücadele edeceğiz. Türk! Kürt! Hepimiz burada olacağız, hep beraber olacağız. Bu kadar basit" ifadelerini kullandı.

Geniş bir kitlenin takip ettiği Mevzular Açık Mikrofon programında çıkan kavga sosyal medyada yeniden gündem oldu.
OĞUZHAN UĞUR KAVGA GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Oğuzhan Uğur yaşananları sosyal medya hesabından paylaşırken "Öğretilmiş nefretle mücadele edeceğiz. Türk! Kürt! Hepimiz burada olacağız, hep beraber olacağız. Bu kadar basit" notunu düştü.

"Bana kimse 'Ne mutlu Türk'üm' dedirtemez" dediği iddia edilen şahısla diğer şahıs arasında yaşanan tartışma Oğuzhan Uğur'un sosyal medyada paylaşmasıyla tekrar konuşulmaya başladı.

