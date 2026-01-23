Oğuzhan Uğur programdaki kavga görüntülerini paylaştı! O tartışma yeniden gündem oldu

Geniş bir kitlenin takip ettiği Mevzular Açık Mikrofon programında çıkan kavga sosyal medyada yeniden gündem oldu.



OĞUZHAN UĞUR KAVGA GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Oğuzhan Uğur yaşananları sosyal medya hesabından paylaşırken "Öğretilmiş nefretle mücadele edeceğiz. Türk! Kürt! Hepimiz burada olacağız, hep beraber olacağız. Bu kadar basit" notunu düştü.

"Bana kimse 'Ne mutlu Türk'üm' dedirtemez" dediği iddia edilen şahısla diğer şahıs arasında yaşanan tartışma Oğuzhan Uğur'un sosyal medyada paylaşmasıyla tekrar konuşulmaya başladı.