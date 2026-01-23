Oğuzhan Uğur'un programında kavga çıktı! Tüm salon ayaklandı: "Ne mutlu Türk'üm diyene" arbedesi

Geniş bir kitlenin takip ettiği Mevzular Açık Mikrofon programı son bölümünde çıkan kavga ile sosyal medyada yankı uyandırdı. Gerginliği dindirmek için araya giren Oğuzhan Uğur tartışmanın ardından esprileriyle salonun havasını değiştirdi.

OĞUZHAN UĞUR KAVGA GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Oğuzhan Uğur yaşananları sosyal medya hesabından paylaşırken "Öğretilmiş nefretle mücadele edeceğiz. Türk! Kürt! Hepimiz burada olacağız, hep beraber olacağız. Bu kadar basit" notunu düştü.

SALONDA HERKES AYAKLANDI

Videoda program başlamadan önce salondaki bazı kişilerin hararetli bir şekilde tartıştığı, tartışan tarafları yatıştırmak için araya salondaki diğer kişilerin görüldü.

Tartışmanın şiddetlenmesiyle taraflardan biri salon dışına çıkarıldı. Bunun üzerine salondakiler alkış tuttu.

SALONDAN ÇIKARILAN ŞAHSI KENDİ GİDİP GERİ GETİRDİ

Daha sonra ise Oğuzhan Uğur sahneye gelip tartışma hakkında bilgi aldıktan sonra taraflara söz verdi ve salondan çıkarılan kişiyi geri getirdi.

ESPRİ GERGİNLİĞİ YATIŞTIRDI

Salona geri dönen şahsın "Ben bir Kürt'üm ve terörün her türlüsünü lanetliyorum" demesi üzerine Uğur'un "Tamam şimdi arkadaşımızı yaka paça salondan atalım lütfen" esprisi salonu güldürdü.

"Bana kimse 'Ne mutlu Türk'üm' dedirtemez" dediği iddia edilen şahısla diğer şahıs arasında yaşanan tartışma sosyal medyada ses getirdi.