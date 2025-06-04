Oksidatif stres nedir? Oksidatif stres belirtileri ve tedavisi

Günümüzde stres yönetimi ya da stres ile mücadele adına birçok yöntem gelişse ve denense de stresin insan sağlığına olan olumsuz etkileri devam etmektedir. İnsan bedeninin sağlığını koruyabilmek için başat unsurlardan biri de stresten uzak durmaktır. Kendi içinde türlere ayrılan stresten kurtulmak ya da stres yönetimini bilinçli ve doru bir şekilde yapmak son derece önemlidir.

Oksidatif stres nedir? Oksidatif stres neden olur?

İnsan vücudundaki antioksidanlar ve serbest radikaller arasında dengesizlik meydana gelmesi oksidatif oluşumuna neden olur. Eşit olmayan sayıda elektron içeren oksijen molekülleri serbest radikallerdir. Serbest radikallerdeki eşit sayıda yer almayan elektronlar diğer moleküllerle kolaylıkla reaksiyon haline geçer. Bu durum da insan vücudunda büyük zincir kimyasal tepkimelere neden olur. Vücutta meydana gelen bu tepkimeler de oksidasyon olarak adlandırılır. Oksidasyon insan vücudunda meydana gelen normal ve gerekli görülen bir süreç olarak tanımlanır.

Oksidatif stres serbest radikallerle antioksidanlar arasında herhangi bir dengesizlik durumu meydana geldiğinde ortaya çıkan bir durumdur. Denge sağlandığı zaman insan vücudu hastalık yapıcı etkenlere karşı korunur. Vücut etkinliklerinin devamı oksidatif hasara karşı korunması için antioksidanlar hayati değer taşımaktadır.

Oksidatif stres belirtileri nelerdir?

Birçok farklı hastalığa neden olan oksidatif stres belirtileri vücutta serbest radikallerin çok fazla birikmesi ile kendini göstermeye başlar. Antioksidan etki ile savunma mekanizmaları oluşsa da yetersiz kalır ve bu durum da hücrelere zarar verir. En bilinen belirtiler ise şunlardır:

Kas ağrıları

Eklem ağrıları

Baş ağrıları ya da migren atakları

Sindirim sorunları

Enerji düşüklüğü

Kronik yorgunluk

Bağışıklık sisteminde düşüklük

Uykusuzluk ya da uyku bozuklukları

Kalp hastalıkları, damar sertliği, yüksek tansiyon gibi hastalıklara yatkınlığın artması

Kan şekerinde dalgalanmalar

Oksidatif stres tedavisi nasıl yapılır?

Belirtiler hissedildiği anda doktora gidilmelidir. Doktor uygun gördüğü şekilde oksidatif stres testi uygular ve tanı koyar. Bu noktada erken teşhis son derece önemlidir. Oksidatif stresi ölçmek için idrar ve kan testleri uygulanır. Ardından tedavi için süreç başlatılır. Tedavi amaçlı olan ya da tedavi sürecini destekleyen bazı noktalar bulunur. Bunların başında stresten uzak kalmak gelmelidir.

Oksidatif stres tedavisi için önce mevcut yaşam tarzında bir değişiklik yapmak gerekir. Örnek olarak kötü yaşam tarzı ve alkolden uzak durulması önemlidir. Oksidatif stresten ya da serbest radikallerden tamamen korunmak çok mümkün olmasa da oksidatif stresin etkisini azaltabilmek adına yapılabilecekler vardır. Beslenme alışkanlıklarında düzelme ve kötü alışkanlıklardan uzak durma bunların başında gelir. Kanser, diyabet, obezite, solunum hastalıkları, inflamasyon, kardiyovasküler hastalıklar oksidatif stres nedeni ile meydana gelebilecek rahatsızlıklardır.

Beslenme konusunda dikkat edilecek hususlara göre oksidatif stresi azaltacak besinler tüketilmelidir. Oksidatif stresi azaltan besinler den bazıları şunlardır:

Portakal, kırmızı meyveler, elma, turunçgiller, mango, kayısı, kivi, üzüm, nar gibi meyveler,

Enginar, havuç, brokoli, ıspanak, pancar gibi sebzeler,

Kekik, zerdeçal, kimyon, karanfil, maydanoz gibi baharatlar ve bitkiler,

Çay, fındık, kakao, badem, çay gibi yağlı tohumlar.

Bu besinler antioksidan açısından zengin oldukları için oksidatif stres belirtilerini azaltmaya ya da vücudu oksidatif stresten korumaya yardımcı olabilirler.