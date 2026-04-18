Okul saldırısında hayatını kaybeden 11 yaşındaki Bayram için mevlit okutuldu

Kahramanmaraş'ta okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 11 yaşındaki Bayram Nabi Şişik için mevlit okutuldu. Şişik için Onikişubat ilçesi Mağralı Taziye Evi'nde mevlit programı düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlanan programda Bayram Nabi Şişik için dualar edildi.

Okul saldırısında hayatını kaybeden 11 yaşındaki Bayram için mevlit okutuldu

Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda öğretmen Ayla Kara ve 8 öğrenci hayatını kaybetmişti. Olayda yaralanan 8 öğrencinin ise tedavisi sürüyor.

Saldırıda hayatını kaybeden 11 yaşındaki Bayram Nabi Şişik için Onikişubat ilçesi Mağralı Taziye Evi'nde mevlit programı düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlanan programda Bayram Nabi Şişik için dualar edildi.

Okul saldırısında hayatını kaybeden 11 yaşındaki Bayram için mevlit okutuldu 1

"ÇOK ZEKİ VE ÇALIŞKAN BİR ÇOCUKTU"

Mevlit programının ardından gazetecilere konuşan baba İsmail Şişik, olayı duyar duymaz okula koştuklarını anlatarak, "İlk öğrendiğimde okula gittik, çocuğumuzu aradık ancak hastanede bulduk. Benim yavrum hayatını kaybederek hastaneye giden ilk çocuktu. Allah rahmet eylesin. Hayal dünyası çok genişti. Çocukların öyle olur zaten.

Okul saldırısında hayatını kaybeden 11 yaşındaki Bayram için mevlit okutuldu 2

İlk önce vatanına milletine hayırlı bir evlat olmak için derslerinde çok iyi çalışıyordu. Futbol oynamayı seviyordu. 5 yaşındayken tekvandoya gönderdik. Sporla ilgiliydi, yüzmeyi biliyordu. Dolayısıyla çocukluğunu doya doya yaşadı diyemeyeceğim, yarım kaldı. Çok seviyorduk. Allah razı olsun. Allah verdi, Allah aldı. Biz muhakkak Allah'a döneceğiz. Yavrum şehit oldu. Canımızdı, ciğerimizdi. Artık bizim cennet kuşumuz" dedi.

Okul saldırısında hayatını kaybeden 11 yaşındaki Bayram için mevlit okutuldu 3

"GENÇLERİMİZ OKUYARAK DAHA İYİ YERLERE GELECEK"

Baba Şişik, "Öğretmenimizde bizim için çok değerliydi, kahraman bir öğretmen. Çocukların üstüne kapanmaya çalışmış. Allah razı olsun. Allah merhametiyle muamele eylesin. Şehitlik makamı yüce bir makam. Bunu dünya üzerinde Türkler bilir. Türkler bunu yaşar, Müslümanlar bilir, Müslümanlar bunu yaşar. Kafirler bilmez, bilmedikleri için halen saldırıyorlar. Filistin'de, Gazze'de, Doğu Türkistan'da yaşayanların hepsi beklesin. Bu nesil yetişiyor, geliyor.

Okul saldırısında hayatını kaybeden 11 yaşındaki Bayram için mevlit okutuldu 4

Bilgisayar oyunlarıyla düğmeye basıp bizim gençlerimize kimse talimat vermeye kalkmasın. Bu da bir mesaj olarak dünyaya iletilsin. Saldırıda hayatını kaybeden çocuklarımızı ve öğretmenlerimizi her zaman yaşatacağız inşallah. Savcılarımız görev başında, devletimiz görev başında, güveniyoruz. Allah razı olsun. Hepsine de görevlerinde başarılar diliyoruz. Türk milleti okuyarak, gençlerimiz okuyarak daha iyi yerlere gelecek. Bu ülke bizim ülkemiz. Biz lider bir ülkeyiz. Bu lider ülkeyi hak ettiği yere bu gençler getirecek. Allah'ın izniyle burada kimse engel olamayacaklar. Bu millet uyandı, artık ok yaydan çıktı. Türk milletini kimse tutamaz" ifadelerini kullandı.

Mevlit programınına Şişik ailesinin yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

