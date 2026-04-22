Okul saldırısında ölenlerin 6'sı Kahraman Ayla öğretmenin sınıfındanmış... "Hocam arkadaşlarımın üstüne kapandı"

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen elim okul saldırısından kahreden farklı bir detay geldi. Olayda hayatını kaybeden kahraman matematik öğretmen Ayla Kara'nın, saldırı sırasında öğrencilerinin üstüne kapandığı ve canını feda ettiği bilinirken, Ayla öğretmenin sınıfından bir öğrencinin okula hastalık yüzünden gidemediği ortaya çıktı. Hayatını kaybeden 9 kişiden 6'sının 5/E şubesinde bulunduğu da gelen bilgiler arasında.

O gün hastalığı nedeniyle okula gidemeyen 5/E öğrencisi Çiçek Gürbüz, “Bayram Nabi Şişik, Adnan Göktürk Yeşil, Zeynep Kılıç, Furkan Sancak Balal, Yusuf Tarık Gül benim sınıfımdaydı ve 2 arkadaşım daha yoğun bakımda. Ayla hocam da arkadaşlarımın üstüne kapandı, canını feda etti” dedi.

O ANLARDA NE OLMUŞTU?

Türkiye'yi akhreden olay, 15 Nisan’da merkez Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi’ndeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelmişti. Eğitim gördüğü okula giden İsa Aras Mersinli, sırt çantasında getirdiği tabancaları çıkarıp koridorda karşısına çıkan kişilere, ardından da 2 sınıfa girip rastgele ateş açmıştı. Öğretmenler, öğrencilerini güvenli şekilde okuldan tahliye etmeye çalıştı. Bazı öğrenciler ise sınıflarının camlarından atlamıştı. Okul yetkilileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmişti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Polis kontrolünde okul tamamen tahliye edilmişti.

5 TABANCA 7 ŞARJÖRLE GELMİŞTİ

Olayda matematik öğretmeni Ayla Kara, öğrenciler Furkan Bala, Bayram Nabi Şişik, Belinay Boyraz, Zeynep Kılıç, Şuranur Sevgi Kazıcı, Kerem Erdem Güngör, Adnan Göktürk Yeşil ve Yusuf Tarık Gül hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı. Olay yerine 5 tabancayla gelip 7 şarjör değiştiren İsa Aras Mersinli’nin de arbede sırasında öldüğü belirlendi.

İsa Aras Mersinli'nin cenazesi zırhlı araçla okuldan çıkarıldı. Soruşturma kapsamında İsa Aras Mersinli’nin polis başmüfettişi babası Uğur Mersinli ile annesi Peyman Pınar Mersinli tutuklandı.

"AYLA HOCAM ARKADAŞLARIMIN ÜSTÜNE KAPANIP CANINI FEDA ETTİ"

Bu arada saldırıda hayatını kaybeden 9 kişiden 6’sının 5/E sınıfında olduğu ortaya çıktı. Olay günü hasta olduğu için okula gidemediğini belirten 5/E sınıfı öğrencisi Çiçek Gürbüz, o gün ilk derslerinin matematik olduğunu söyledi. 5 sınıf arkadaşının yaşamını yitirdiğini, yaralılardan Mustafa A. ile Almina A.’nın da sınıf arkadaşı olduğunu belirten Çiçek Gürbüz, şunları söyledi:

“Hasta olduğum için o gün okula gidemedim. Aynı sınıftaydım arkadaşlarımla. Önce zaten bizim sınıfı basmış. Öğretmenim onları korumaya çalışırken vefat etti. 2 arkadaşım yoğun bakımda. Bayram Nabi Şişik, Adnan Göktürk Yeşil, Zeynep Kılıç, Furkan Sancak Balal, Yusuf Tarık Gül. Bu arkadaşlarım benim sınıfımdaydı ve 2 arkadaşım daha yoğun bakımda. Birisi en yakın arkadaşımdı belinden kurşun yemiş, bir tane arkadaşımın beyninde iki tane kurşun varmış. Allah’ım bunların ailelerine yardım etsin. Ayla hocam arkadaşlarımı korumak istedi, arkadaşlarımın üstüne kapanıp canını feda etti. Onların da ailesine sabır diliyorum.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Doktorun önerisini dinlemedi, tutuklandı! Akılalmaz ihmal Doktorun önerisini dinlemedi, tutuklandı! Akılalmaz ihmal

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump'ın ateşkes kararı sonrası İran tek şartını sunup rest çektiTrump'ın ateşkes kararı sonrası İran tek şartını sunup rest çekti
Apple'ın yeni patronu Ternus'un LinkedIn'i şaşırttıApple'ın yeni patronu Ternus'un LinkedIn'i şaşırttı

En Çok Okunan Haberler
Doktorun önerisini dinlemedi, tutuklandı! Akılalmaz ihmal

Doktorun önerisini dinlemedi, tutuklandı! Akılalmaz ihmal

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel tutuklandı

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel tutuklandı

ÖZET | Tümosan Konyaspor - Fenerbahçe Maç Özeti

ÖZET | Tümosan Konyaspor - Fenerbahçe Maç Özeti

Elif Karaarslan’ın test sonucu belli oldu

Elif Karaarslan’ın test sonucu belli oldu

Hızlı tren geliyor: Raylar görüntülendi! Geri sayım başladı

Hızlı tren geliyor: Raylar görüntülendi! Geri sayım başladı

Tek kişi için çift kişilik fatura: Kira, tatil, sabit giderler hepsinde ortaya çıkıyor

Tek kişi için çift kişilik fatura: Kira, tatil, sabit giderler hepsinde ortaya çıkıyor

