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Okulda karne günü sivil kıyafet krizi

Adana'nın Feke ilçesinde yaklaşık 114 öğrencinin eğitim gördüğü köy okulunda 35 öğrenci okula sivil kıyafetle geldikleri gerekçesiyle karnelerini alamadı. İlk kez karne alacak olan 7 yaşındaki Öykü Gün'ün annesi, kızının o heyecanı yaşayamadığını belirterek, gözyaşlarına boğuldu.

Okulda karne günü sivil kıyafet krizi

Feke ilçesi Gedikli Mahallesi'nde yaşayan ve mahalleye yaklaşık 22 kilometre uzaklıktaki Süphandere İlk ve Ortaokulu'nda taşımalı eğitim gören 35 öğrenci, karne günü sivil kıyafetle okula geldikleri gerekçesiyle sınıflara alınmadı. Öğrenciler, karnelerini alamadan evlerine geri dönmek zorunda kaldı. Birinci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Öykü Gün de, okul bahçesinde bir süre bekletildikten sonra karnesi verilmeden servisle evine döndü.

Okulda karne günü sivil kıyafet krizi 1

"BİR YIL BOYUNCA ÖZENLE OKULA GÖNDERDİM"

Kızının ilk karne heyecanını yaşayamadığını belirten anne Nur Gün, gözyaşları içinde yaşananları anlatarak, "Bugün onu en güzel şekilde hazırlayıp, okula gönderdim. Karnesini alamadan eve dönmesi bizi çok üzdü. Okul kıyafetiyle gitmediği için okul müdürünün karnesini vermediği söylendi" dedi.
Bir yıl boyunca büyük emek verdiklerini ifade eden Gün, "Ben kızımı bir yıl boyunca özenle okula gönderdim. Bugüne kadar sürekli okul kıyafetiyle gidip geldi. Daha önce okul grubuna karne gününde sivil kıyafet giyilebileceği yönünde mesaj da yazılmıştı. Bugün sadece karne günü olduğu için sivil giyindi. Birinci sınıfa giden bir çocuğun ilk karnesini alamaması gerçekten çok üzücü" diye konuştu.

Okulda karne günü sivil kıyafet krizi 2

"BABA, KARNE VERMEDİLER"

Baba Seyfullah Gün ise kızının yaşadığı olaya tepki göstererek, "İşten çıkıp eve geldiğimde kızımın karne heyecanıyla gelmesini bekliyorduk. Ancak buruk bir şekilde geldi ve 'Baba, karne vermediler' dedi. Sivil kıyafetle gittiği için okul müdürünün karnesini vermediğini söyledi" ifadelerini kullandı.
Önce kızının şaka yaptığını zannettiğini anlatan Gün, "Sınıf öğretmenimizi aradık. Kendisi de çok üzgün olduğunu, bunun idare kararı olduğunu ve yapabilecekleri bir şey bulunmadığını söyledi. Biz de öğrencilik yaşadık. Karne günlerinde genellikle öğrenciler sivil kıyafetle okula gider. Türkiye'nin birçok yerinde öğrenciler sivil kıyafetle karnelerini alırken, Feke'deki bu okulda böyle bir uygulamanın olması bizi üzdü" dedi.
Olayla ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldığı, okul yönetiminin ise karne verilmeyen çocukların evlerine giderek tek tek karnelerini dağıttığı öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Karne Adana
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