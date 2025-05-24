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Okuldaki kızlar tuvaletinde korkunç olay! Bıçakladı, telefonundaki not ortaya çıktı: "Sapladığımda bitecek savaşım"

Okul tuvaletinde yaşanan bir olay dehşete düşürdü. Üsküdar'da bulunan özel bir okuldaki E.B. isimli kız öğrenci, kendisine zorbalık yaptığı iddiasıyla 15 yaşındaki E.Ç.'yi bıçakladı. Hastaneye kaldırılan E.Ç.’nin hayati tehlikesi devam ederken, tutuklanan E.B.'nin "Bıçağı omzuna sapladığımda bitecek benim savaşım. Amacım öldürmek değil, sadece acı çekmesini istiyorum" diye not aldığı ortaya çıktı.

Okuldaki kızlar tuvaletinde korkunç olay! Bıçakladı, telefonundaki not ortaya çıktı: "Sapladığımda bitecek savaşım"
Devrim Karadağ

Korkunç olay, Üsküdar’da bulunan özel bir okulda meydana geldi. Çay ocağından bıçak alan kız öğrenci, arkasından konuştuğunu iddia ettiği kız öğrenciyi tuvalete çağırdı. 15 yaşındaki E.B., kendisine zorbalık yaptığını iddia ettiği E.Ç. isimli kız öğrenciyi elindeki bıçakla yaraladı. Olayın ardından kaçan E.B., polis ekipleri tarafından yakalandı. Anadolu Adliyesi’ne sevk edilen E.B. çıkarıldığı mahkemece, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı. Öte yandan hastaneye kaldırılan E.Ç.’nin hayati tehlikesi devam ediyor.

KONUŞMAK İÇİN ÇAĞIRDI, BIÇAKLADI

Suça sürüklenen E.B. Hakimlik ifadesinde, “Zorbalık görüyordum. E.Ç. arkamdan zorbalık yapıyordu. Bazı psikolojik rahatsızlıklarım da var. İlaçlarım da vardı ama düzenli kullanmıyordum. Eylem anlık gelişti. Bıçağı okuldaki çay ocağından aldım. Planlı değildi. E.Ç. bana yalan söyledi. Arkamdan ne söylediğini sordum. Senin hakkında konuşmuyorum dedi. Ancak yalan söylüyordu. Ne zaman benim hakkımda konuşsalar gülüşüyorlardı. Kimse görmeden bıçağı çay ocağından aldım. Bıçağı alırken bir düşüncem yoktu. E.Ç.’yi konuşmak için tuvalete çağırmıştım. Amacım bu değildi, bir anda gerçekleşti. Tutuksuz yargılanmamı talep ederim” dedi.

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TELEFONDAN ÇIKAN KORKUNÇ NOT

Ekol TV'de yer alan habere göre; suça sürüklenen çocuk E.B.’nin avukatı ise, “Müvekkilin telefonunda bir not bulduk. Bu notta müvekkilin 'Bıçağı omzuna sapladığımda bitecek benim savaşım. Amacım öldürmek değil, sadece acı çekmesini istiyorum' şeklinde yazmıştır. Bu durum müvekkilin öldürme kastı ile hareket etmediğini gösterir” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul okul öğrenci bıçak
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