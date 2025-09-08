HABER

Okullar açıldı, İstanbul trafiğinde her yer beklendiği gibi kırmızıya döndü!

Türkiye genelinde bugün ders zili çaldı! Eğitim öğretim yılı başladı, İstanbul'daki trafik yoğunluğu da beklendiği gibi arttı. İBB trafik yoğunluk haritasında saat 08:00 itibarıyla yoğunluk yüzde 63 olarak ölçüldü.

Türkiye genelinde 18 milyon öğrenci için ders zili çaldı. Sabah saatlerinden itibaren özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi büyükşehirlerde yoğun trafik oluştu.

İBB uygulamasındaki verilere göre saat 08:00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 63 olarak ölçüldü.

Yeni öğretim yılında tüm kademelerde yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, bu yıl açılması planlananlarla birlikte ülke genelinde 74 bin 538 okul ve 761 bin 416 derslikte bir araya gelecek.

İLK DERS YEŞİL VATANI KORUMAK

Eğitim öğretim yılının ilk haftasında farkındalık eğitimi ve etkinlikler planlanacak, ilk ders "Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak" temasıyla yapılacak.

