Güney Amerika alarma geçti! Drake Boğazı'nda 7.8 büyüklüğünde şiddetli deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanus'un birbirine bağlandığı Drake Boğazı'nda 7.8 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem, Güney Amerika ülkelerinin bazılarında hissedildi. Yaşanan şiddetli depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
