Güney Amerika alarma geçti! Drake Boğazı'nda 7.8 büyüklüğünde şiddetli deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanus'un birbirine bağlandığı Drake Boğazı'nda 7.8 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem, Güney Amerika ülkelerinin bazılarında hissedildi. Yaşanan şiddetli depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Güney Amerika alarma geçti! Drake Boğazı'nda 7.8 büyüklüğünde şiddetli deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
Mustafa Fidan

Güney Amerika kıtasının güneyinde yer alan Drake Boğazı'ndan meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Yaşanan şiddetli sarsıntı sonrası alarm durumuna geçildi.

Güney Amerika alarma geçti! Drake Boğazı nda 7.8 büyüklüğünde şiddetli deprem: Tsunami uyarısı yapıldı 1

Ayrıntılar geliyor...

10 Ekim 2025
10 Ekim 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

deprem Büyük Okyanus Atlas Okyanusu güney afrika
