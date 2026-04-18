HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Olayın adresi Edirne: Kardeşinin katilini cezaevinden çıktıktan 1 hafta sonra öldürdü

Edirne'nin Keşan ilçesinde, 8 yıl önce hurda alım-satımı yapan Osman K.’yi (43), bıçaklayarak öldüren ve geçen hafta cezaevinden tahliye olan Emre Pirinçustası (36), maktulün ağabeyi M.K. (66) tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, saat 16.00 sıralarında Yörük Mahallesi Şehit Er Hakan Korkmaz Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre M.K., 2018 yılının Temmuz ayında hurda alım-satımı yapan Osman K., tartıştığı Emre Pirinçustası tarafından bıçakla öldürüldü. Cezaevine giren Pirinçustası, geçen hafta tahliye oldu. Pirinçustası, Şehit Er Hakan Korkmaz Caddesi üzerindeyürürken kendisini takip eden Osman K.’nin ağabeyi M.K.’nın silahlı saldırısına uğradı. M.K.’nın 5 kez ateşlediği tabancadan çıkan kurşunların başına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden Pirinçustası yere yığıldı.

CİNAYET İÇİN 8 YIL BEKLEDİ: CEZAEVİNDE ÇIKAN KARDEŞİNİN KATİLİNİ ÖLDÜRDÜ

Şüpheli M.K., otomobille olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Pirinçustası’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Pirinçustası’nın cenazesi, nöbetçi savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından otomobilini Keşan-Gelibolu kara yolu üzerindeki bir iş yerine bırakarak, yaya olarak kaçmaya çalışan M.K., polis tarafından Keşan Ticaret Borsası Mezbaha İşletmeciliği yakınlarında olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalayarak, gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mardin'de şiddetli yağmur! Cadde ve sokaklar göle döndüMardin'de şiddetli yağmur! Cadde ve sokaklar göle döndü
Ardahan'da bıçaklı kavga! Yaralılar varArdahan'da bıçaklı kavga! Yaralılar var

Anahtar Kelimeler:
cinayet Edirne tahliye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kahramanmaraş’taki okul katliamının şifresi çözülüyor

Kahramanmaraş’taki okul katliamının şifresi çözülüyor

İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı!

İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı!

Kadıköy'de ilginç olay! Guendouzi, stadyumu böyle terk etti

Kadıköy'de ilginç olay! Guendouzi, stadyumu böyle terk etti

Yayın akışından çıkartılmıştı! Karar verildi

Yayın akışından çıkartılmıştı! Karar verildi

Dev satın almayı duyurdular: A101’in sahibi Carrefoursa’yı devralıyor

Dev satın almayı duyurdular: A101’in sahibi Carrefoursa’yı devralıyor

A101'e elektrikli moped geliyor!

A101'e elektrikli moped geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.