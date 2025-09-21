Olaylı seçimin ardından AK Parti harekete geçti! 'Bayrampaşa' isyanı: "Açıkça gasp edildi, çifte standart"

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılması dolayısıyla Belediye Meclisi'nde seçim yapıldı. CHP adayı İbrahim Kahraman kura ile başkan vekilli seçildi.

SEÇİM DÖRT TURDA TAMAMLANAMADI

AA'nın aktardığına göre; toplantıda, başkan vekili seçimi için CHP Grubunca Meclis Üyesi İbrahim Kahraman, AK Parti ve MHP Grubunca ise AK Parti Meclis Üyesi İbrahim Akın aday gösterildi.

Gizli oylamada adaylar için ilk iki turda, 3'te 2 salt çoğunluğa tekabül eden 26 sayısı arandı.

İlk turda Cumhur İttifakı adayı Akın 19, CHP adayı Kahraman ise 18 oy aldı.

İkinci turda ise Akın'ın isminin yazılı olduğu bir oy pusulasında mührün yanlış yere vurulduğu gerekçesiyle 1 oyun geçersiz sayılması üzerine Akın ve Kahraman 18’er oy aldı.

Üçüncü tur oylamada ise meclis üye tam sayısının yarısından bir fazla oy oranı olan 20 sayısı arandı. Bu turda da Cumhur İttifakı adayı Akın'a verilen 1 oy yazım yanlışı gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Üçüncü turda Cumhur İttifakı adayı İbrahim Akın 18, CHP adayı İbrahim Kahraman 18 oyda kaldı.

KISA ÇİZGİ GEÇERSİZ, KARALAMA GEÇERLİ SAYILDI

Dördüncü turda Cumhur İttifakı adayı Akın'a verilen bir oy, pusula üzerinde çizgi bulunduğu gerekçesiyle geçersiz sayıldı. AK Parti Grubu ise bir oy pusulasında önce "Akın", sonra karalanarak "Kahraman" yazıldığını belirterek, CHP adayı Kahraman lehine sayılan pusulanın geçersiz sayılması yönünde itirazda bulundu. Oturumu yöneten CHP'li Kahraman itirazı kabul etmedi. Bu kararla Akın ve Kahraman 18 oyda kalırken, yaşanan tartışma üzerine oturuma ara verildi.

KURA ÇEKİLDİ

Daha sonra AK Parti grup yönetiminin verdiği itiraz dilekçelerinin, mecliste okunmasının ardından kura çekimi yapıldı. Meclis 1. Başkanvekili de olan CHP'li Kahraman, adayların isimlerinin yazıldığı kağıtların bulunduğu torbadan çekim yaptı. Kurada kendi ismi çıktı.

ARBEDE YAŞANDI

Kura sonrası CHP'li ve AK Partili üyeler arasında kısa süreli arbede yaşandı.

AK PARTİ'DEN İSYAN: "AÇIKÇA GASP EDİLDİ"

Seçimin ardından AK Parti İstanbul İl Başkanlığı konuyu yargıya taşıyacağını duyurdu. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bugün Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde gerçekleştirilen Başkan Vekilliği seçiminde, halkın seçtiği Meclis Üyelerimizin iradesi açık bir şekilde gasp edilmiştir.

Birinci turda Cumhur İttifakı adayımız İbrahim Akın 19 oya karşı 18 oyla önde çıktı. İkinci turda CHP’li Meclis Üyeleri tarafından mühürlenen zarflarda “yanlış yere mühür basıldı” gerekçesiyle, Cumhur İttifakı adayımız İbrahim Akın’ın bir oyu geçersiz sayıldı. Üçüncü turda, “İbrahim Akın” yazısında “r” harfi eksik olduğu gerekçesiyle bir oy geçersiz sayıldı. Son turda İbrahim Akın’a verilen oy, isminin yanındaki basit bir çizik gerekçe gösterilerek kanuna aykırı olarak iptal edildi.



"ÇİFTE STANDART"

Aynı turda CHP adayı İbrahim Kahraman’ın isminin yazılı olduğu pusulada ilk önce ‘Akın’ olarak yazılan yazının karalanarak ‘Kahraman’a çevrilmesine rağmen bu oy geçerli kabul edildi.

Bu açık çifte standart sonucunda seçim 18-18 eşit gösterildi ve kura yoluyla CHP adayı “kazandı” ilan edildi. Oysa gerçek tablo çok nettir: Cumhur İttifakı adayımız İbrahim Akın, 19’a 17 sonuçla seçimi kazanmıştır.

Bu açık çifte standart sonucunda seçim 18-18 eşit gösterildi ve kura yoluyla CHP adayı “kazandı” ilan edildi.

"HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATIYORUZ"

Cumhur İttifakı olarak itirazlarımızı meclis tutanaklarına geçirdik. Ayrıca, “geçerli oyu geçersiz, geçersiz oyu geçerli sayma” işlemlerine karşı İstanbul İdare Mahkemesi’nde idari işlemin iptali davası açıyoruz. Hukuki sürecin her aşamasını kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşacağız.

"BAYRAMPAŞA HALKININ İRADESİNİ ÇARPITTILAR"

CHP’nin adayı aynı zamanda Meclis Başkanı sıfatıyla oturumu yönetmiş ve tarafsızlığını kaybetmiştir. Bu yaklaşım, “Milli Şef” dönemini hatırlatan bir zihniyetin yansımasıdır. Bayrampaşa halkının iradesini çarpıtarak masa başında sonuç üretmeye çalışan bu anlayışa karşı hem hukuki hem de siyasi mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz."