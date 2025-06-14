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Öldürüp intihar süsü vermişler! İşkence yaptıkları anlar ortaya çıktı

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Ordu’nun Ünye ilçesinde 66 yaşındaki Ahmet Cavıldak’ı darbederek öldüren 3 sanık müebbet hapis ve 6’şar yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezalar onanırken sanıklardan birinin işkence anlarını cep telefonuyla kayda aldığı ortaya çıktı.

Ordu’nun Ünye ilçesinde, darp edilip öldürüldükten sonra intihar süsü verilen 66 yaşındaki Ahmet Cavıldak’a yapılan işkencenin görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili yargılanan 3 kişi hakkında verilen müebbet ve 6’şar yıl hapis cezası, Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından onandı.

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DARBEDİLEREK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

10 Ağustos 2020 tarihinde Ünye ilçesi Tepeköy Mahallesi’nde yalnız yaşayan Ahmet Cavıldak, evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. İlk etapta olay intihar olarak değerlendirilirken, yapılan otopsi sonucu yaşlı adamın darbedilerek öldürüldüğü belirlendi.

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CEZALAR BELLİ OLDU

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Sefa S. (29), Nurullah K. (23) ve Hamdican A. (25) hakkında "kasten adam öldürmek" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından dava açıldı. Ünye Ağır Ceza Mahkemesi, 3 sanığı müebbet hapis ve 6’şar yıl hapis cezasına çarptırdı.

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İŞKENCE ANLARINI TELEFONA KAYDETMİŞLER!

Dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 3 Şubat 2025 tarihinde yerel mahkemenin kararını onayarak cezaları kesinleştirdi. Olayın ardından ortaya çıkan görüntülerde, sanıklardan birinin işkence anlarını cep telefonuyla kayda aldığı, diğer 2 kişinin de yaşlı adamı darp ettiği anlar net şekilde görülüyor.

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(İHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Ordu işkence
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