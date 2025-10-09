HABER

Ölen kişinin kimliği belli oldu! Erkek cesedi eski uzman çavuşa ait çıktı

Adıyaman’da suda bulunan kimliği belirsiz erkek cesedinin eski bir uzman çavuşa ait olduğu ortaya çıktı.

Adıyaman'da suda bulunan kimliği belirsiz erkek cesedinin eski bir uzman çavuşa ait olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, önceki gün Adıyaman’ın Kahta ilçe sınırlarında yer alan Nissibi Köprüsü yakınlarında suda vatandaşlar tarafından bir erkek cesedi bulunmuş ve durum jandarma ekiplerine bildirilmişti. Olay yerine gelen ve üzerinde her hangi bir kimlik çıkmayan erkek cesedi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırılmıştı.

ERKEK CESEDİNİN ESKİ UZMAN ÇAVUŞA AİT OLDUĞU ÇIKTI

Yapılan incelemeler ve çalışmalar neticesinde erkek cesedinin 5 Ekim tarihinde gezmek için Şanlıurfa’dan Adıyaman’a gelen 32 yaşındaki Turgut Unduç’a ait olduğu tespit edildi. Önceki yıllarda uzman çavuş olan ve daha sonra istifa ederek memleketi Şanlıurfa’ya dönen Turgut Unduç’tan 5 Ekim’den sonra haber alamayan yakınları tarafından emniyet birimlerine kayıp ihbarında da bulunulduğu öğrenildi. Öte yandan Turgut Unduç’un kesin ölümün nedeninin otopsi raporu sonucu netleşeceği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ölen kişinin kimliği belli oldu! Erkek cesedi eski uzman çavuşa ait çıktı 1

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

