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Oltu-Artvin yolu sağanak nedeniyle trafiğe kapandı

Erzurum'un Oltu ilçesinde etkili olan sağanak yağış, ulaşımda aksamalara neden oldu. Oltu-Yusufeli karayolu, sel sularının taşıdığı hafriyat nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı.

Oltu-Artvin yolu sağanak nedeniyle trafiğe kapandı

Edinilen bilgilere göre, saat 16.00 sıralarında Oltu ve Yusufeli bölgelerinde etkili olan sağanak yağışın ardından, Oltu'nun Yavalı Mahallesi geçişinde bulunan ikinci tünel önünde sel suları etkili oldu.

Oltu-Artvin yolu sağanak nedeniyle trafiğe kapandı 1

SEL VE HEYELAN YOLU KAPATTI

Sel sularının beraberinde getirdiği taş, toprak ve hafriyatın yola sürüklenmesi sonucu Oltu-Yusufeli kara yolu ulaşıma kapandı. Yolun kapanması nedeniyle araçlar tünel içerisinde yaklaşık bir saat beklemek zorunda kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen iş makinelerinin çalışmasıyla yoldaki hafriyat temizlenerek ulaşım yeniden sağlandı.

Oltu-Artvin yolu sağanak nedeniyle trafiğe kapandı 2

Ekiplerin çalışmasının ardından yol kontrollü şekilde trafiğe açılırken, bölgede yağış nedeniyle muhtemel olumsuzluklara karşı sürücülerin dikkatli olması istendi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Artvin heyelan
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