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Ölüm lunapark dönüşünde yakaladı: Baba ile 8 yaşındaki oğlundan acı haber!

Ölüm lunapark dönüşünde baba ve oğlunu yakaladı. Antalya'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, kaldırımda yürüyen 38 yaşındaki Yunus Tekerci ile 8yaşındaki oğlu Adem Efe Tekerci’ye çarptı. Kazada Tekerci ve oğlu yaşamını yitirdi.

Ölüm lunapark dönüşünde yakaladı: Baba ile 8 yaşındaki oğlundan acı haber!

Kaza, saat 01.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı lunapark önünde meydana geldi. Sakıp Sabancı Bulvarı istikametinden gelen Caner S. idaresindeki 34 GU 5081 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptı.

Savrulan otomobil, kaldırımda yürüyen Yunus Tekerci ile oğlu Adem Efe Tekerci'ye çarptı.

OĞUL KAZA YERİNDE, BABA HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ölüm lunapark dönüşünde yakaladı: Baba ile 8 yaşındaki oğlundan acı haber! 1

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Adem Efe Tekerci'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Yunus Tekerci de doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ölüm lunapark dönüşünde yakaladı: Baba ile 8 yaşındaki oğlundan acı haber! 2

Adem Efe Tekerci'nin cansız bedeni, olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yanındaki Şenay A. ile kazayı hafif sıyrıklarla atlatan otomobil sürücüsü Caner S., ekipler tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

(DHA)

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antalya
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