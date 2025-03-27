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  4. Ölüm virajı yine can aldı: Tır hurdaya döndü, sürücü hayatını kaybetti

Ölüm virajı yine can aldı: Tır hurdaya döndü, sürücü hayatını kaybetti

27.03.2025 09:31
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Mersin’in Mut ilçesinde 'ölüm virajı' olarak bilinen bölgede bu kez yabancı plakalı bir tırın kaza yaparak hurdaya dönmesi sonucu sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Ölüm virajı yine can aldı: Tır hurdaya döndü, sürücü hayatını kaybetti

Kaza, gece 03.00 sıralarında Mut - Karaman karayolu Burunköy Mahallesi sınırlarında 'Ölüm virajı' olarak bilinen mevkiide meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Alparslan Selçuk (53) yönetimindeki SA 790 yabancı plakalı tır, virajı alamayarak tepelik alana çarparak devrildi. Ön camdan fırlayan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çekici ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla camdan fırlayan araç ile tepelik alan arasında hayatını kaybeden Selçuk'un cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan inceleme sonrasında cenaze Mut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Virajın olduğu bölgede her yıl ölümlü ve yaralanmalı kazalar yaşandığı belirtildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mersin
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