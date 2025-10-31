Ölümcül hastalık yıllar sonra Türkiye'de! Korkunç belirtilere sahip deli dana vakaları panikletti: "Yenileri de ortaya çıkabilir"

Art arda gelen deli dana hastalığı haberleri panik yarattı. Ankara ve Bolu'dan gelen haberlerin ardından deli dana hastalığının belirtileri ve hastalıkla ilgili ayrıntılar merak edilmeye başladı. Uzmanlara göre başka vakaların da ortaya çıkması ihtimal dahilinde.

HASTANEDEN AÇIKLAMA GELDİ: NET BİR TABLOYA RASTLANMADI

Geçtiğimiz günlerde Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde deli dana hastalığı olarak bilinen Creutzfeldt-Jakob hastalığı (CJD) şüphesiyle bir hastanın yoğun bakımda tedavi gördüğü iddiası gündeme gelmişti. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada deli dana hastalığına yönelik net bir klinik tabloya rastlanmadığını, tetkiklerin devam ettiğini bildirdi. Açıklamada "Konuya ilişkin olarak yapılan inceleme sonucunda; haberlere konu edilen hastanın, hastanemizin Nöroloji Kliniği tarafından takip edilmekte olduğu, ancak tanının henüz kesinleşmediği belirlenmiştir" dendi.

BOLU’DA BİR HASTADA TESPİT EDİLDİ

Öte yandan Bolu’da boğaz ağrısı, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye başvuran kadın hastada, beyin omurilik sıvısına (BOS) yapılan testlerde ’deli dana’ hastalığı tespit edildi. İHA'nın aktardığına göre; Z.A. isimli kadın hastaneye başvurduktan sonra şikayetlerinin geçmemesi üzerine beyin omurilik sıvısından (BOS) örnek alındı. Hastadan alınan örnekler daha sonra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Nörodejeneratif Hastalıklar Araştırma Laboratuvarı’na gönderildi. Burada yapılan testlerde Z.A.’nın beyin dokusunda ’deli dana’ hastalığı tespit edildi. Z.A.’nın İzzet Baysal Devlet Hastanesi Palyatif ünitesinde izole alanda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

"BAŞKA HASTALAR DA ORTAYA ÇIKABİLİR"

Deli dana enfeksiyonun bu hastalığı taşıyan hayvanların etinin ve özellikle sakatatlarının tüketilmesi, bu hayvanların vücut sıvıları ile temas edilmesi sonucunda bulaştığını söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, “İki vakanın varlığı başka hastaların da ortaya çıkabileceği ihtimalini barındırıyor” dedi.

"BULAŞTIKTAN YILLAR SONRA, 15-20 YIL HATTA 30 YIL SONRA ORTAYA ÇIKAR"

Bulaşıcı deli dana enfeksiyonunun sebebinin doğada her yerde bulunabilen “Prion” adı verilen protein yapıları olduğunu belirten Prof. Dr. Ertuğrul, bu hastalığın en önemli özelliğinin belirtilerinin yıllar sonra ortaya çıkması olduğunu ifade ederek, “Hastalığın belirtileri bulaştığı anda hemen ortaya çıkmaz. Bulaştıktan yıllar sonra, 15-20 yıl hatta 30 yıl sonra ortaya çıkar. Deli dana hastalığı prion adı verilen anormal yapıdaki proteinlerin beyinde birikmesi sonucu gelişir. Beyin yapısının bozulmasına ve beyinin süngerleşmesine sebep olur. Bu yüzden süngerleşmiş beyin (BSE) olarak da adlandırılır. İlk olarak sığırlarda görülmüştür. İnsanlarda varyant Creutzfeldt-Jakob hastalığı (vCJD) adı verilen bir hastalıkla ilişkilidir. Her iki hastalık da ölümcül beyin hastalıklarıdır. Bazı durumlarda insandan insana da tükürük gibi vücut sıvılarıyla bulaşabilir” diye açıkladı.

DELİ DANA NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Belirtileri daha çok diğer nörolojik hastalıklarla karıştığı için “deli dana” teşhisi direkt olarak konamıyor. Teşhis halk arasında ‘belden su alınması’ olarak bilinen beyin omurilik sıvısından yapılan basit bir testle konuyor. Fark edilmemiş vakaların bulunabileceğini belirten Prof. Dr. Ertuğrul, “Örneğin şu anda enfeksiyon bulaşmış olan kişilerde hastalığın ortaya çıkışına kadar olan süre uzun olduğu için birçoğu başka sebeplerden hayatını kaybediyor. Veya tek tek belirtiler üzerinde durulduğu için o belirtilerin tedavisi için uğraşılıyor ve sonuçta hasta yine kaybediliyor” dedi.

UNUTKANLIK VE KAFA KARIŞIKLIĞI BELİRTİLERİYLE ORTAYA ÇIKIYOR

Hastalığın ilk belirtilerinin psikolojik olduğunu belirten Prof. Dr. Ertuğrul, “An kafa karışıklığı veya oryantasyon bozukluğu, odaklanma zorluğu, düzensiz düşünme veya tutarsız konuşmalar, halüsinasyon görme, huzursuzluk, ajitasyon, aniden öfkelenme, saldırganlık, uyku bozuklukları veya tersine dönmüş uyku-uyanma döngüleri görülebilir” dedi. Daha sonra beynin etkilenen bölümlerine göre yürüme güçlüğü, nefessiz kalma, kalp fonksiyonlarının bozulmasının söz konusu olduğunu aktaran Prof. Dr. Ertuğrul, “Deli dana hastalığı ilerledikçe zihinsel belirtiler daha da kötüleşerek hastanın komaya girmesine sebep olur. Ne yazık ki herhangi bir ilacı ve tedavisi yoktur” dedi.

178 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE YOL AÇMIŞTI

Deli dana hastalığı 1986 yılında İngiltere’deki büyükbaş hayvanlarda tespit edilmiş, ülkede 178 kişinin ölümüne yol açarken 1990’larda Avrupa’yı etkisi altına almıştı.