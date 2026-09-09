Ölüme götüren masaj! Sahte terapist tutuklandı, acılı kardeş dehşet anlarını anlattı

İstanbul Beyoğlu'nda sırt ve boyun ağrısı şikayetiyle sahte terapistin evine giden 42 yaşındaki Berat Topay, burada hacamat ve kütletme işlemi yaptırdı. Topay işlem sonrası fenalaşarak hayatını kaybetti.

Topay'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada sahte terapist Şenol Karataş tutuklandı. Öte yandan Topay'ın kardeşi Sinan Topay'ın emniyetteki detaylı ifadesi ortaya çıktı.

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, ağabeyini kaybeden Sinan Topay şüpheliyi yıllardır tanıdıklarını söyledi. Sinan Topay, 21.05.2026 günü akşam saatlerinde abisi ile birlikte Şenol Karataş'ın evine gittiklerini söyledi.

"10 DEFA TEDAVİ AMAÇLI YANINA GİTMİŞLİĞİMİZ VARDIR"

Karataş'ın evine ağabeyinin sırtında ve boynunda oluşan ağrılar nedeniyle gittiklerini söyleyen Sinan Topay, "Şenol isimli şahsın yanına gitme sebebimiz ise Şenol'un hacamat, kütletme, kupa terapisi ve masaj işi yapmasıdır. Şenol isimli şahsı yaklaşık 4-5 yıldır tanırız ve bu süreçte yaklaşık 10 defa tedavi amaçlı Şenol'un yanına gitmişliğimiz vardır" dedi.

"YAVAŞ YAVAŞ BİLİNCİNİ KAYBETMEYE BAŞLADI"

Evde sahte terapistin müdahale etmeye başladığını belirten Topay, "Abimle bahse konu adrese gittikten sonra Şenol abime masaj yapmaya başladı. Masajın devamında Şenol tedavi amacıyla abimin boyun kısmını kütletti. Bunun üzerine abim kendini kötü hissettiğini söyledi. Kendini kötü hissedince ben ve Şenol abimi düz bir yere alarak sırt üstü yatırdık. Yaklaşık 5 dakika sonra abim kendini daha kötü hissettiğini söyleyerek yavaş yavaş bilincini kaybetmeye başladı" ifadelerini kullandı.

"ABİMİN KALBİNİN DURDUĞUNU SÖYLEDİLER"

Ağabeyi fenalaşınca durumu sağlık ekiplerine bildirdiklerini aktaran Topay, "Abimin kötü olmasından dolayı hemen sağlık ekiplerini aradım ve bu süre zarfında abim kendisine gelsin diye yardım ettim fakat abimin durumunda değişen bir durum olmadı. Sağlık ekipleri geldiğinde ise abimin bilinci kapalıydı. Daha sonra abimi ambulans eşliğinde hastaneye kaldırdılar. Ben de Şenol ile birlikte hastaneye gittim. Hastanede ise doktorlar abimin kalbinin durduğunu ve müdahale ettiklerini, şu an ise entübe olduğunu söylediler" şeklinde konuştu.

"DAHA ÖNCE YAPTIĞI TEDAVİLERİN VE MASAJLARIN AYNISINI YAPTI"

Acılı kardeş kasti bir durum olmadığını düşündüğünü belirterek, "Biz abimle tedavi amacıyla gittik ve Şenol ise daha öncesinden de yaptığı tedavilerin ve masajların aynısını yaptı. Ayrıca Şenol'un yapılan bu tedavi ve masajlar ile alakalı sertifikası olduğunu biliyorum. Konu ile alakalı bildiklerim bunlardan ibarettir" dedi.

Olayın ardından Kasımpaşa Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Şenol Karataş, çıkarıldığı adli makamlarca 1219 Sayılı Kanun'a muhalefet ve "Taksirle Ölüme Neden Olma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Kardeş Sinan Topay'ın ortaya çıkan bu ifadesi soruşturma dosyasına girdi.