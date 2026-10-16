HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO'nun 12 seferi iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) yarın yapılması planlanan 12 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO'nun 12 seferi iptal edildi

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş), 11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 11.30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas), 13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya), 16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 16.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 19.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nevşehir merkezli 9 ildeki fuhuş operasyonunda 11 tutuklamaNevşehir merkezli 9 ildeki fuhuş operasyonunda 11 tutuklama
DMM'den 'bireysel emeklilikle' ilgili iddialara yalanlamaDMM'den 'bireysel emeklilikle' ilgili iddialara yalanlama

Anahtar Kelimeler:
BUDO vapur seferleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
BETİMAR anketinde dengeleri değiştiren tablo! AK Parti'den kopan oylar kime gidiyor?

BETİMAR anketinde dengeleri değiştiren tablo! AK Parti'den kopan oylar kime gidiyor?

Saat sistemi değişiyor mu? Aralarında Türkiye de var

Saat sistemi değişiyor mu? Aralarında Türkiye de var

(Özet) TSG Hoffenheim - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) TSG Hoffenheim - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Bayhan'dan din değiştirdiği iddialarına yanıt!

Bayhan'dan din değiştirdiği iddialarına yanıt!

Araç sahiplerini ilgilendiriyor: Benzine dev indirim geliyor

Araç sahiplerini ilgilendiriyor: Benzine dev indirim geliyor

Asgari ücret, emekli, memur zammı: Özgür Erdursun rakam verdi! 'İyileştirme ve ara zam' detayı

Asgari ücret, emekli, memur zammı: Özgür Erdursun rakam verdi! 'İyileştirme ve ara zam' detayı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.