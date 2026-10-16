Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO'nun 12 seferi iptal edildi

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş), 11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 11.30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas), 13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya), 16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 16.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 19.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum