HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Olumsuz koşullar nedeniyle peş peşe kararlar alındı! Sakarya ve Kocaeli'de denize girişler yasaklandı

Sakarya ve Kocaeli'de olumsuz koşullar nedeniyle denize girişlere izin verilmiyor. Kandıra'da da cuma ve cumartesi günü, 4 plaj dışında denize girmek yasaklandı.

Olumsuz koşullar nedeniyle peş peşe kararlar alındı! Sakarya ve Kocaeli'de denize girişler yasaklandı

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahillerinde, yoğun dalga ve rip akıntısı etkisini gösteriyor.

Kaymakamlıklarca, elverişsiz şartlar nedeniyle alınan karar doğrultusunda 3 ilçede denize girişler yasaklandı.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşlara uyarıda bulunuyor.

Kocaeli'de de bazı plajlarda denize girilmesine müsaade edilmiyor.

Olumsuz koşullar nedeniyle peş peşe kararlar alındı! Sakarya ve Kocaeli de denize girişler yasaklandı 1

KANDIRA'DA YASAKLANDI

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz deniz şartları sebebiyle cuma ve cumartesi günü, 4 plaj dışında denize girmek yasaklandı.
Kandıra Kaymakamlığı yaptığı açıklamada, "Olumsuz deniz şartları sebebiyle cuma ve cumartesi günleri Kandıra ilçemizde bulunan Kerpe, Kovanağzı, Kumcağız, Seyrek ve Miço(Kadınlar Plajı) dışındaki tüm plajlarda denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın belirtilen alanlar içerisinde duba ve mantarlar içerisinde denize girmeleri, diğer alanlarda denize girmemeleri önemle rica olunur" denildi. (İHA-AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adana'da ailelerin arazi anlaşmazlığı kavgası silahlı çatışmaya döndü: 2 ölü, 4 yaralıAdana'da ailelerin arazi anlaşmazlığı kavgası silahlı çatışmaya döndü: 2 ölü, 4 yaralı
Polis sahte MİT’çilere geçit vermedi: 4 kişi tutuklandıPolis sahte MİT’çilere geçit vermedi: 4 kişi tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Sakarya Kandıra plaj deniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kağıthane'de ev arkadaşı dehşeti! Yumurta yaptığı sırada boğazını keserek öldürdü

Kağıthane'de ev arkadaşı dehşeti! Yumurta yaptığı sırada boğazını keserek öldürdü

Eski tip ehliyetleri yenilemede süre uzatıldı!

Eski tip ehliyetleri yenilemede süre uzatıldı!

Sapanca Gölü için tarihi karar! Acil eylem planı devreye alınacak

Sapanca Gölü için tarihi karar! Acil eylem planı devreye alınacak

Yer: Kocaeli! Kızını döven babayı uyardı: Eşinin gözleri önünde vahşice katledildi...

Yer: Kocaeli! Kızını döven babayı uyardı: Eşinin gözleri önünde vahşice katledildi...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.