Olumsuz koşullar nedeniyle peş peşe kararlar alındı! Sakarya ve Kocaeli'de denize girişler yasaklandı

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahillerinde, yoğun dalga ve rip akıntısı etkisini gösteriyor.

Kaymakamlıklarca, elverişsiz şartlar nedeniyle alınan karar doğrultusunda 3 ilçede denize girişler yasaklandı.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşlara uyarıda bulunuyor.

Kocaeli'de de bazı plajlarda denize girilmesine müsaade edilmiyor.

KANDIRA'DA YASAKLANDI

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz deniz şartları sebebiyle cuma ve cumartesi günü, 4 plaj dışında denize girmek yasaklandı.

Kandıra Kaymakamlığı yaptığı açıklamada, "Olumsuz deniz şartları sebebiyle cuma ve cumartesi günleri Kandıra ilçemizde bulunan Kerpe, Kovanağzı, Kumcağız, Seyrek ve Miço(Kadınlar Plajı) dışındaki tüm plajlarda denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın belirtilen alanlar içerisinde duba ve mantarlar içerisinde denize girmeleri, diğer alanlarda denize girmemeleri önemle rica olunur" denildi. (İHA-AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır