Ömrü 3 yıl uzatan beslenme alışkanlıkları açıklandı

UK Biobank iş birliğiyle yürütülen ve Science Advances’ta yayımlanan uluslararası araştırma, beslenme alışkanlıklarında 45 yaşından sonra yapılacak değişikliklerin yaşam süresini uzatabileceğini ortaya koydu. 100 bini aşkın kişinin verilerinin incelendiği çalışmaya göre, daha sağlıklı bir beslenme düzenine geçmek insan ömrüne yaklaşık 3 yıl ekleyebiliyor.

Araştırma, yeme alışkanlığında yapılan değişikliğin insan ömrüne yaklaşık 3 yıl ekleyebileceğini gösterdi.

10 YIL İÇİNDE 103 BİN 649 KİŞİ İNCELENDİ

Araştırmacılar, 45 yaşından sonra yeme alışkanlığında yapılan değişikliğin, insan ömrüne yaklaşık 3 yıl ekleyebileceğini ortaya koydu.

İngiltere'deki UK Biobank işbirliğiyle yürütülen uluslararası araştırmada, 10 yıllık süre aralığında 103 bin 649 kişinin 5 farklı beslenme alışkanlığının, ölüm oranı ve yaşam süresi ile olası ilişkisi incelendi.

5 FARKLI BESLENME ALIŞKANLIĞI İLE TAKİP EDİLDİ

Araştırmada, ortalama 10,6 yıllık takip süresi boyunca toplamda 4 bin 314 ölüm kaydedilirken, "Alternatif Sağlıklı Beslenme Endeksi-2010", "Alternatif Akdeniz Diyeti (aMED)", "Sağlıklı Bitki Bazlı Beslenme Endeksi (hPDI)", "Hipertansiyonu Durdurmak için Beslenme Yaklaşımları" ve "Diyabet Riskini Azaltma Diyeti (DRRD)" gibi yeme alışkanlıkları, ölüm oranlarının azalması ve yaşam süresinin uzaması ile ilişkilendirildi.

SAĞLIKLI BESLENMENİN YAŞAM SÜRELERİNE ETKİSİ

Sağlıklı beslenmenin yaşam süresine olumlu etkisinin vurgulandığı araştırmada, bu şekilde beslenmenin erkeklerin 1,9 ila 3 yıl, kadınların 1,5 ila 2,3 yıl daha uzun yaşayabileceği ortaya kondu.

Araştırmada, yaşam süresinin erkeklerde en çok DRRD, kadınlarda aMED yeme alışkanlığı ile uzadığı saptanırken, bu sonucun genetik yatkınlıklarla doğru orantılı olduğuna işaret edildi.

Çalışmada elde edilen bulgular, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının insanların genetik yapılarından bağımsız olarak yaşam süresini uzatma avantajı sağladığını ortaya koydu.

Araştırma, "Science Advances" dergisinde yayımlandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

sağlıklı beslenme bilimsel araştırma Uzun yaşamın sırrı
