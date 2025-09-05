HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Omuz atma tartışmasında iki aile birbirine girdi, tekme tokatlar havada uçuştu! O anlar kamera

Edirne-İstanbul TEM Otoyolu'nda bir akaryakıt istasyonunda iki kişi arasında omuz atma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tekme ve tokatlarla birbirlerine saldıran tarafları jandarma ekipleri gözaltına aldı.

Omuz atma tartışmasında iki aile birbirine girdi, tekme tokatlar havada uçuştu! O anlar kamera

Olay, saat 18.00 sıralarında Edirne-İstanbul Tem Otoyolu Silivri Selimpaşa mevkiindeki bir akaryakıt istasyonunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen iki kişi omuz atma iddiası üzerine tartışma yaşadı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve taraflar birbirine tekme ve tokatlarla vurmaya başladı.

Omuz atma tartışmasında iki aile birbirine girdi, tekme tokatlar havada uçuştu! O anlar kamera 1

TARTIŞMA BÜYÜDÜ KAVGAYA KADINLAR DA KARIŞTI

Büyüyen tartışmaya kadınlar da karışınca ortalık birbirine girdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, tarafları gözaltına aldı.

Omuz atma tartışmasında iki aile birbirine girdi, tekme tokatlar havada uçuştu! O anlar kamera 2

Tarafların birbirine tekme ve tokatlarla vurduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bilişim dolandırıcılarına operasyon: 4 kişi tutuklandıBilişim dolandırıcılarına operasyon: 4 kişi tutuklandı
Sivas'ta bilişim dolandırıcılarına operasyon! TutuklandılarSivas'ta bilişim dolandırıcılarına operasyon! Tutuklandılar

Anahtar Kelimeler:
Silivri kavga saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rachid Ghezzal'dan herkesi şaşırtan hamle! Futbolu bırakacak derken Fransız devine transfer oldu

Rachid Ghezzal'dan herkesi şaşırtan hamle! Futbolu bırakacak derken Fransız devine transfer oldu

Beşiktaş'tan ezeli rakibe gitti! Ernest Muçi resmen Trabzonspor'da!

Beşiktaş'tan ezeli rakibe gitti! Ernest Muçi resmen Trabzonspor'da!

Tahliye edilen CHP'li isim hakkında kulisleri sallayan iddia

Tahliye edilen CHP'li isim hakkında kulisleri sallayan iddia

Yer: Sakarya! Cankurtaranlar boğulan kişiyi kurtardı: Kimlik tespiti yapılınca gerçek ortaya çıktı! Tam 22 yıl...

Yer: Sakarya! Cankurtaranlar boğulan kişiyi kurtardı: Kimlik tespiti yapılınca gerçek ortaya çıktı! Tam 22 yıl...

Gürsel Tekin'in heyetinde yer alıyordu! Bir isim daha heyetten çekildi

Gürsel Tekin'in heyetinde yer alıyordu! Bir isim daha heyetten çekildi

Meteoroloji ve AKOM peş peşe uyardı: Şiddetli sağanak geliyor!

Meteoroloji ve AKOM peş peşe uyardı: Şiddetli sağanak geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.