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Önce Almanya sonra Lüksemburg... Murat Ağırel savcıya tek tek anlattı: "Çok daha büyük bir olayın ortaya çıkacağı kanısındayım"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında "yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Adliyesi'ne çağırılan gazeteci Murat Ağırel, savcılığa "tanık" sıfatıyla ifade verdi.

Önce Almanya sonra Lüksemburg... Murat Ağırel savcıya tek tek anlattı: "Çok daha büyük bir olayın ortaya çıkacağı kanısındayım"
Doğukan Akbayır

Ağırel, ifadesinin ardından Ankara Adliyesi önünde yaptığı basın açıklamasında soruşturmaya ilişkin, "Ben ilgili belgelere sahip olduğumu ve savcılığa teslim edebileceğimi beyan etmiştim. Dolayısıyla savcılık, tanık sıfatıyla ifademi almak üzere davet etti. Elimdeki tüm belgeleri, bilgileri, hepsini ayrıntılı şekilde anlattım." ifadelerini kullandı.

Önce Almanya sonra Lüksemburg... Murat Ağırel savcıya tek tek anlattı: "Çok daha büyük bir olayın ortaya çıkacağı kanısındayım" 1

"30 BİN AVRO SERMAYE İLE 3 MİLYON 800 BİN AVRO MAL VARLIĞINA SAHİP OLUYOR"

Melih Gökçek, oğlu Ahmet Gökçek ve eşi Hülya Gökçek'in Almanya Düsseldorf kentinde "HAMAG" adında bir şirket kurduğunu, bu şirketin izini sürdüğünü belirten Ağırel, şu iddialarda bulundu:

"HAMAG, sıfır ciro ve sıfır çalışanla, 30 bin avro sermayesi olan bir şirket. 2024 yılında bir anda 3 milyon 800 bin avro mal varlığına sahip oluyor. Ardından bu mal varlığına sahip olduktan sonra bu mal varlığı 15 daire ve iki ticari alandan oluşuyor. Sonrasında Velbert şehrinde 18 daire ve beş ticari alanın olduğu bir alışveriş merkezine evriliyor. Orası da 8 milyon 700 bin avro değerinde bir yerdi. Buraya iki defa sözleşme yapılıyor. Önce Hülya Gökçek adına yapılıyor.

Sonrasında burası "HAMAG" adıyla tekrardan holding oluyor ve sözleşme yeniliyor ama sözleşmenin şartları yerine getirilmediği için bu satış gerçekleştirilemiyor. İstikamet Lüksemburg'a çevriliyor. Lüksemburg'da iki kişiden aldığım bilgiye göre yaklaşık 180-200 milyon avro gibi rakamlara bir alışveriş merkezinin pazarlığı yapılıyor. Bu alışveriş merkezinin pazarlığındaysa uzlaşma sağlanamıyor ve burayı almaktan vazgeçiyorlar. Buranın içerisindeki kişilerle ilgili bütün haberleri anlattım."

"ÇOK DAHA BÜYÜK BİR OLAY ORTAYA ÇIKACAĞI KANISINDAYIM"

Ağırel ayrıca soruşturmanın genişleyeceğini düşündüğünü dile getirerek, "Bu soruşturmanın nihayetinde çok daha büyük bir olayın, olay örgüsünün ortaya çıkacağı kanısındayım. Savcılık bununla ilgili soruşturmaya devam ediyor." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Melih Gökçek Murat Ağırel
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