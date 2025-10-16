HABER

Önce gasp, sonra darp! Genç kız ağır yaralandı bir de başında sigara içti

Kahreden olayın adresi Ankara! 10 Ekim'de yolda eski sevgilisiyle karşılana Merve Ongun'un önce telefonu elinden alındı ardından genç kız öldüresiye dövüldü. Cani Kaan Bulut'un, saldırısının ardından ağır yaralanan Merve'nin başında sigara içtiği görüntüler ortaya çıktı. Merve'nin annesi görüntülerle birlikte şikayetçi oldu.

Önce gasp, sonra darp! Genç kız ağır yaralandı bir de başında sigara içti

Ankara'da eski sevgilisi Merve Ongun'u (25), sokak ortasında darbeden Kaan Bulut'un (27), öncesinde genç kızın telefonuna el koyduğu ortaya çıktı. Kaan Bulut'un, ağır yaralı haldeki Merve'nin başında sigara içerken görüntüsü de ortaya çıktı. Anne Münevver Ongun şüpheli hakkında gasp iddiasıyla yeniden şikayette bulundu.

Önce gasp, sonra darp! Genç kız ağır yaralandı bir de başında sigara içti 1

SOKAK ORTASINDA DARP

Merve Ongun, 10 Ekim günü akşam evine giderken 1 hafta önce ayrıldığı Kaan Bulut ile karşılaştı. Çıkan tartışmada Kaan Bulut, Merve'yi darbetti. Yumruk ve tekme darbeleriyle ağır yaralanan Merve Ongun, sağlık ekibinin ilk müdahalesinden sonra Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Önce gasp, sonra darp! Genç kız ağır yaralandı bir de başında sigara içti 2

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Yoğun bakımda tedavisi devam eden Merve Ongun'un, hayati tehlikesi sürüyor. 112 Acil Servis'i arayıp, 'Motosiklet kazası yaptık' diyerek, ihbarda bulunan ve daha sonra güvenlik kamerası görüntüleri ile görgü tanıklarının ifadeleriyle Merve'ye şiddet uyguladığı ortaya çıkan Kaan Bulut, gözaltına alınıp, tutuklandı.

Önce gasp, sonra darp! Genç kız ağır yaralandı bir de başında sigara içti 3

AĞIR YARALIYKEN BAŞINDA SİGARA İÇTİ

Olaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Kaan Bulut'un, Merve'nin telefonunu elinden alıp, uzaklaştığı, genç kızın bunun üzerine motosikleti devirdiği görüldü. Şüphelinin de geri dönüp Merve'ye saldırdığı anlar görüntüde yer aldı. Ayrıca şüphelinin, çevredekilerin de müdahalesiyle banka yatırılan Merve ağır yaralı halde ambulans beklerken, başında sigara içtiği görüntü de ortaya çıktı. Görüntüde şüphelinin, cep telefonu kamerasıyla bu anları kaydeden kişiye tepki gösterdiği de görüldü.

Önce gasp, sonra darp! Genç kız ağır yaralandı bir de başında sigara içti 4

Öte yandan Merve Ongun'un, Kaan Bulut ile karşılaşmadan dakikalar önce yakındaki dönerciden ekmek arası döner alırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü de ortaya çıktı.

Önce gasp, sonra darp! Genç kız ağır yaralandı bir de başında sigara içti 5

'KIZIMIN TELEFONUNU GASBEDİYOR'

Merve Ongun’un annesi Münevver Ongun, yeni görüntüler eşliğinde polis merkezine giderek, şikayette bulundu. DHA'ya konuşan Münevver Ongun, "Benim çocuğum geliyor. Bu cani motosikletle onun önünü kesiyor ve kızımın telefonunu gasbediyor. O da vermemek için direniyor. Benim kızım telefonunu almasın diye motorunu itekliyor. Sonra geri dönüyor bu cani.

Önce gasp, sonra darp! Genç kız ağır yaralandı bir de başında sigara içti 6

Ondan sonra 2 kere yumruk atıyor. O yetmiyormuş gibi kafasını 2 kere öldüresiye yere vuruyor. Bu anların videoları var. Bu caniden şikayetçi olduk. Benim kızım bu cani yüzünden yaşam mücadelesi veriyor. Benim kızım bunları hak etmedi, yaşamayı hak etti. Adalete güveniyorum. Onun cezasını alacağına inanıyorum.

Önce gasp, sonra darp! Genç kız ağır yaralandı bir de başında sigara içti 7

"UTANMADAN SİGARA İÇİYOR"

Kızımı dövdükten sonra bir de benim kızım yerde ölümle savaşırken utanmadan karşısında sigara içiyor ve görgü tanıkları ‘Annesini arayalım’ diyor. ‘Ne arayacaksın' diyerek izin vermiyor. Böyle bir canilik olabilir mi" ifadelerini kullandı. (DHA)

Önce gasp, sonra darp! Genç kız ağır yaralandı bir de başında sigara içti 8

Önce gasp, sonra darp! Genç kız ağır yaralandı bir de başında sigara içti 9Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

