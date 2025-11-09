HABER

Önce İstanbul'u sonra tüm ülkeyi saracak! Tarih verildi: 'Hissedilir' şekilde geliyor

Güneşli günleri özleyeceğimiz zamanlar geldi. Sıcaklıkların yüksek seyrettiği şu günlerde soğuk havalar kendini hissettirmeye başlayacak. Hatta sıcaklıklar 'hissedilir' şekilde düşecek ve önce İstanbul ardından tüm Türkiye yağışlı havaların etkisini girecek. Öte yandan bugün havanın nasıl olacağı da belli oldu.

Ufuk Dağ

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden ve özellikle öğlen saatlerinde yazdan kalma anlar yaşatan havalar bu hafta geride kalıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni haftaya dair yayınladığı hava durumu tahminlerine göre pazartesi günü yurdun batı kesimlerinden yeni bir yağış dalgası giriş yapacak. Yağışlar pazartesi günü İstanbul sınırlarına dayanacak, salı gününden itibaren yurdun büyük kısmına yayılacak.

SICAKLIKLAR HİSSEDİLİR DERECEDE DÜŞÜYOR

İstanbul'da salı gününden haftanın sonuna kadar yağış beklenirken, sağanakla birlikte hava sıcaklıklarında hissedilir derecede düşüş yaşayacak. Megakentte sıcaklıklar birkaç gün içinde 5 derece dolaylarında düşecek, kombi yaktıran havalar başlayacak.

YAĞIŞ TÜM ÜLKEYİ SARACAK

Yarından itibaren yurda giriş yapacak olan yağışlı hava dalgası adım adım ülkeyi sararken hafta boyunca etkisini sürdürecek. Pazartesi batı bölgeler, salı batı ve iç bölgeler, çarşamba günü güney bölgeler yağışların etki alanına girecek. Hava sıcaklıkları yağışların etkilediği bölgelerde düşüş yaşayarak mevsim normallerine yaklaşacak.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bugün ülkemizin kuzeybatı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji'nin hava durumu tahminleri şu şekilde;

