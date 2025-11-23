Önce Sapanca şimdi Efteni! Garip kabarcıklar kafaları karıştırdı: "Hiç böyle bir şey görmedik, şaşkınız"

Sapanca Gölü'nde dipten yüzeye gelen kabarcıklar adeta vatandaşın uykusunu kaçırmıştı. Kabarcıkların sebebi ortaya çıksa da hemen ardından Sakarya'nın komşusu Düzce'de yer alan Efteni Gölü'nde benzer bir fokurdama yaşanması vatandaşları harekete geçirdi.

"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEYE ŞAHİTLİK EDİYORUZ. BİZ DE ŞAŞKINIZ"

Bölgede haber çalışması yapan gazeteci Ahmet Çelik, hayatında ilk defa böyle durum ile karşılaştığını belirterek, "Uzun zamandır Efteni Gölü’nü takip ediyoruz. İlk defa böyle bir şeye şahitlik ediyoruz. Biz de şaşkınız. Uzmanların açıklama yapmasını da merakla bekliyoruz. Bunun temelinin kaynağına inileceğini ve sebebinin ne olduğuna bulunacağına inanıyoruz.

Ama merak içerisindeyiz ve şaşkınız. Ben hayatımda ilk defa gölün ortasında kaynayan suyun fokurdayarak yüzeye çıktığını görüyorum. Geçtiğimiz günlerde de Sapanca Gölü’nde de benzer bir durum yaşandığını da biliyoruz" şeklinde konuştu.

SAPANCA GÖLÜ'NDEKİ KABARCIKLAR UYKU KAÇIRMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Sapanca Gölü'nde çekilen göürntülerde dipten yüzeye gelen kabarcıklar görülüyordu. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Fatih Mehmet Akdemir isimli vatandaş endişelerini şöyle dile getirmişti:

"Gölde önce sular çekildi. Sonrasında ise kabarcıklar, fokurdama olayı ile karşı karşıya kalındı. Herkes korkuyor, rahat uyuyamıyoruz. Yetkililerin bu konuda gerekli incelemeleri yaparak en azından bir açıklama yapması lazım. Daha önce böyle bir olaya rastlamadık. Depremden önce bu tür olayların başka yerlerde olduğunu gördüğümüz için tedirginiz. Ondan ötürü biz korkuyoruz."

AFAD DEVREYE GİRDİ, SEBEBİ BELLİ OLDU

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sapanca Gölü’nün yüzeyinde beliren su kabarcıklarına neden olan noktada araştırma yapmak için harekete geçti. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile koordineli bir şekilde yürütülen incelemeler doğrultusunda alınan hava örnekleri ve su numunelerinde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadı. AFAD gaz ölçüm testleri ve SASKİ laboratuvar incelemelerinin ardından göldeki su kabarmasının su kalitesine zarar veren bir durum olmadığı tespit etti. Yapılan teknik değerlendirmelerde, yüzeyde görülen hareketliliğin yer altında oluşan doğal hava çıkışından kaynaklandığı ve olağan bir durum olduğu belirlendi.

"SU SAĞLIĞINDAN YANA TEREDDÜT ETMEYE GEREK YOK"

Gölde süren çalışmaları yakından takip eden ve test sonuçlarının çıkması ile açıklamada bulunan SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, "Göl yüzeyinde gözlenen kabarma sonrasında ekiplerimiz derhal bölgeye intikal ederek AFAD ile koordineli biçimde numune alım çalışmalarını gerçekleştirmiştir. Yapılan analizlerde su kalitesinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. Sapanca Gölü’nün hem şehrimizin içme suyu kaynağı hem de doğal ekosistem açısından taşıdığı değer doğrultusunda periyodik kontrollerimizi sıklaştırmış bulunuyoruz. Gölümüzün dip ve yüzeyinde yaşanan her değişimi yakından takip ediyoruz. Vatandaşlarımızın içme suyunun güvenliği ve kalitesi konusunda tereddüt etmelerine gerek yoktur" ifadelerini kullandı.Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır