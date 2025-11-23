HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Önce Sapanca şimdi Efteni! Garip kabarcıklar kafaları karıştırdı: "Hiç böyle bir şey görmedik, şaşkınız"

Sapanca Gölü'nün fokurdaması endişelendirirken benzer bir görüntü komşusu Düzce'nin turistik bölgelerinden Efteni Gölü'nde ortaya çıktı. İlk kez böyle bir manzaraya şahit olan Düzceliler şaşkın. Gölün yüzeyindeki ilginç görüntü merak uyandırdı.

Önce Sapanca şimdi Efteni! Garip kabarcıklar kafaları karıştırdı: "Hiç böyle bir şey görmedik, şaşkınız"

Sapanca Gölü'nde dipten yüzeye gelen kabarcıklar adeta vatandaşın uykusunu kaçırmıştı. Kabarcıkların sebebi ortaya çıksa da hemen ardından Sakarya'nın komşusu Düzce'de yer alan Efteni Gölü'nde benzer bir fokurdama yaşanması vatandaşları harekete geçirdi.

Önce Sapanca şimdi Efteni! Garip kabarcıklar kafaları karıştırdı: "Hiç böyle bir şey görmedik, şaşkınız" 1

"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEYE ŞAHİTLİK EDİYORUZ. BİZ DE ŞAŞKINIZ"

Bölgede haber çalışması yapan gazeteci Ahmet Çelik, hayatında ilk defa böyle durum ile karşılaştığını belirterek, "Uzun zamandır Efteni Gölü’nü takip ediyoruz. İlk defa böyle bir şeye şahitlik ediyoruz. Biz de şaşkınız. Uzmanların açıklama yapmasını da merakla bekliyoruz. Bunun temelinin kaynağına inileceğini ve sebebinin ne olduğuna bulunacağına inanıyoruz.

Önce Sapanca şimdi Efteni! Garip kabarcıklar kafaları karıştırdı: "Hiç böyle bir şey görmedik, şaşkınız" 2

Ama merak içerisindeyiz ve şaşkınız. Ben hayatımda ilk defa gölün ortasında kaynayan suyun fokurdayarak yüzeye çıktığını görüyorum. Geçtiğimiz günlerde de Sapanca Gölü’nde de benzer bir durum yaşandığını da biliyoruz" şeklinde konuştu.

Önce Sapanca şimdi Efteni! Garip kabarcıklar kafaları karıştırdı: "Hiç böyle bir şey görmedik, şaşkınız" 3

SAPANCA GÖLÜ'NDEKİ KABARCIKLAR UYKU KAÇIRMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Sapanca Gölü'nde çekilen göürntülerde dipten yüzeye gelen kabarcıklar görülüyordu. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Fatih Mehmet Akdemir isimli vatandaş endişelerini şöyle dile getirmişti:

Önce Sapanca şimdi Efteni! Garip kabarcıklar kafaları karıştırdı: "Hiç böyle bir şey görmedik, şaşkınız" 4

"Gölde önce sular çekildi. Sonrasında ise kabarcıklar, fokurdama olayı ile karşı karşıya kalındı. Herkes korkuyor, rahat uyuyamıyoruz. Yetkililerin bu konuda gerekli incelemeleri yaparak en azından bir açıklama yapması lazım. Daha önce böyle bir olaya rastlamadık. Depremden önce bu tür olayların başka yerlerde olduğunu gördüğümüz için tedirginiz. Ondan ötürü biz korkuyoruz."

Önce Sapanca şimdi Efteni! Garip kabarcıklar kafaları karıştırdı: "Hiç böyle bir şey görmedik, şaşkınız" 5

AFAD DEVREYE GİRDİ, SEBEBİ BELLİ OLDU

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sapanca Gölü’nün yüzeyinde beliren su kabarcıklarına neden olan noktada araştırma yapmak için harekete geçti. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile koordineli bir şekilde yürütülen incelemeler doğrultusunda alınan hava örnekleri ve su numunelerinde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadı. AFAD gaz ölçüm testleri ve SASKİ laboratuvar incelemelerinin ardından göldeki su kabarmasının su kalitesine zarar veren bir durum olmadığı tespit etti. Yapılan teknik değerlendirmelerde, yüzeyde görülen hareketliliğin yer altında oluşan doğal hava çıkışından kaynaklandığı ve olağan bir durum olduğu belirlendi.

Önce Sapanca şimdi Efteni! Garip kabarcıklar kafaları karıştırdı: "Hiç böyle bir şey görmedik, şaşkınız" 6

"SU SAĞLIĞINDAN YANA TEREDDÜT ETMEYE GEREK YOK"

Gölde süren çalışmaları yakından takip eden ve test sonuçlarının çıkması ile açıklamada bulunan SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, "Göl yüzeyinde gözlenen kabarma sonrasında ekiplerimiz derhal bölgeye intikal ederek AFAD ile koordineli biçimde numune alım çalışmalarını gerçekleştirmiştir. Yapılan analizlerde su kalitesinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. Sapanca Gölü’nün hem şehrimizin içme suyu kaynağı hem de doğal ekosistem açısından taşıdığı değer doğrultusunda periyodik kontrollerimizi sıklaştırmış bulunuyoruz. Gölümüzün dip ve yüzeyinde yaşanan her değişimi yakından takip ediyoruz. Vatandaşlarımızın içme suyunun güvenliği ve kalitesi konusunda tereddüt etmelerine gerek yoktur" ifadelerini kullandı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tartışma cinayetle bitti: Avukat, otel sahibi baba ile oğlunu vurarak öldürdüTartışma cinayetle bitti: Avukat, otel sahibi baba ile oğlunu vurarak öldürdü
Beşiktaş - Samsunspor maçının VAR’ı Erkan Engin olduBeşiktaş - Samsunspor maçının VAR’ı Erkan Engin oldu

Anahtar Kelimeler:
deprem Sapanca Gölü Sakarya Düzce
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sakarya ve Adıyaman: Sayı her geçen dakika arttı! 241 kişi hastaneye kaldırıldı

Sakarya ve Adıyaman: Sayı her geçen dakika arttı! 241 kişi hastaneye kaldırıldı

H5N5 virüsü dünyada ilk kez can aldı!

H5N5 virüsü dünyada ilk kez can aldı!

Okan Buruk düşünceli! Derbi öncesi şok üstüne şok!

Okan Buruk düşünceli! Derbi öncesi şok üstüne şok!

Yönetmen Şahin Yiğit Evrim Akın'a ateş püskürdü! 'İlahi adalet'

Yönetmen Şahin Yiğit Evrim Akın'a ateş püskürdü! 'İlahi adalet'

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

2,5 milyon elektrik abonesini ilgilendiriyor

2,5 milyon elektrik abonesini ilgilendiriyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.