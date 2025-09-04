HABER

One UI 8 ile geldi: Samsung, Galaxy S25 FE'yi tanıttı! İşte özellikleri

Samsung, uzun süredir sızıntılarla gündemde olan Galaxy S25 FE modelini ve Galaxy Tab S11 Ultra ve Galaxy Tab S11'i duyurdu. Şirketin açıklamasına göre Galaxy S25 FE, yedi nesil işletim sistemi yükseltmesi ve yedi yıl güvenlik güncellemeleri alacak. Peki Galaxy S25 FE hangi özellikleri beraberinde getiriyor? İşte Galaxy S25 FE'nin özellikleri...

Enes Çırtlık

Samsung, akıllı telefon serisini genişletmeye devam ediyor. Uzun süredir teknoloji dünyasında hakkında sızıntılar dolaşan Galaxy S25 FE nihayet resmiyet kazandı. Yeni model, hem yapay zeka destekli özellikleriyle hem de tasarım detaylarıyla dikkat çekiyor.

GALAXY S25 FE ÖZELLİKLERİ

Galaxy S25 FE, Generative Edit gibi araçlara imkan tanıyan yapay zeka destekli ProVisual Engine'e ve 12 MP ön kameraya sahip. 4.900 mAh pil, %10'dan daha geniş buhar odası ve 45 W kablolu şarj desteğiyle gelen Galaxy S25 FE, S serisinde ilk kez yer alan yeni One UI 8 ile geliyor. Galaxy S25 FE Galaxy AI ile birlikte yapay zeka özellikleri de sunuyor.

120Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç Dynamic AMOLED 2X ekran ve yeni ve geliştirilmiş Armor Aluminum çerçeveye sahip olan Galaxy S25 FE, Buz Mavisi, Gece Siyahı, Lacivert ve Beyazdan oluşan renk seçeneklerine sahip. Samsung'un açıklamasına göre, Galaxy S25 FE, yedi nesil işletim sistemi yükseltmesi ve yedi yıl güvenlik güncellemeleri alacak.

Ayrıca Samsung, One UI 8'in bu aydan itibaren dağıtımı başlayacak güncellemelerle, Galaxy S25 serisinin tamamı dahil olmak üzere, daha fazla cihaza sunulacağını da açıkladı.

GALAXY S25 FE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

  • Ekran : 6.7-inç FHD+  Dynamic AMOLED 2X Ekran, 120Hz yenileme hızı (60/120Hz), Vision Booster
  • Boyut ve Ağırlık: 76.6 X 161.3 X 7.4mm, 190g
  • Kamera: 12MP Ultra-Geniş Kamera (F2.2, FOV 123˚), 50 MP Geniş Kamera (OIS F1.8, FOV 85˚), 8 MP Telefoto Kamera (3x Optik Zoom, OIS F2.4, FOV 32˚), 12MP Ön Kamera   (F2.2, FOV 80˚)
  • İşlemci: Exynos 2400 (4nm)
  • Depolama ve Hafıza: 8 + 128GB , 8 + 256GB , 8 + 512GB
  • Batarya : 4,900 mAh 
  • Şarj: 45 W adaptörle yaklaşık 30 dakikada %69'a kadar kablolu şarj, hızlı kablosuz şarj, Wireless PowerShare
  • OS: Android 16  One UI 8.0
  • Bağlantı: 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.4 
  • Suya Dayanıklılık : IP68
  • Renkler: Navy, Jetblack, Beyaz, Icyblue

GALAXY TAB 11 SERİSİ DE TANITILDI

Samsung, Galaxy S25 dışında Galaxy Tab S11 Ultra ve Galaxy Tab S11'i de duyurdu.

Samsung, MediaTek Dimensity 9400+, Galaxy AI, One UI 8 ve yeni çok modlu özelliklerle gelen Galaxy Tab S11 Ultra'nın bugüne kadarki en ince ve en güçlü Galaxy Tab olarak öne çıktığını söyledi.

