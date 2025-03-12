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  4. Önemsiz deyip geçmeyin! Soğuk havalara dikkat: Tansiyonu yükseltiyor!

Önemsiz deyip geçmeyin! Soğuk havalara dikkat: Tansiyonu yükseltiyor!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
12.03.2025 16:49
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Tansiyon kanın arter duvarlarına uyguladığı basıncı ifade eden önemli bir sağlık göstergesidir. "Sessiz katil" olarak da adlandırılan yüksek tansiyon ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Taner Şeker, kışın soğuklardan dolayı damarlardaki büzüşmenin tansiyon yüksekliğine neden olduğunu söyledi.

Önemsiz deyip geçmeyin! Soğuk havalara dikkat: Tansiyonu yükseltiyor!

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Taner Şeker, soğuk havaların tansiyon hastalarını etkileyebileceğini belirterek uyarılarda bulundu.
Doç. Dr. Taner Şeker, soğuk havaların tansiyon hastalarını olumsuz etkilediğini ifade ederek, "Hastalarımız soğuk havalarda tansiyon yüksekliği yaşıyor.

Özellikle 65 yaş ve üstü hastalarımızda bunu sık görüyoruz. Nasıl yazın tansiyon düşüklüğü yaşanıyorsa kış aylarında da özellikle soğuk havalarda tansiyon yüksekliğini sıklıkla görebiliyoruz. Vücuttaki birtakım değişikliklerden dolayı mevcut tansiyon ilaçlarının dozu bazen yetmeyebiliyor. Ek ilaçlar ya da doz artırımına sıklıkla gittiğimiz hastalarımız oluyor" dedi.

"SOĞUKLARDAN DOLAYI DAMARLARDA BÜZÜŞME SONUCU TANSİYON YÜKSEKLİĞİ YAŞANIYOR"

Özellikle 65 yaş ve üzeri hastaların tansiyon takiplerini ara ara yapmalarını mutlaka önerdiğini söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Şeker, "Asemptomatik olsa bile bu hastalarda tansiyon yüksekliğini sıklıkla görebiliyoruz. Özellikle kışın soğuklardan dolayı damarlardaki büzüşme dediğimiz vazokonstrüksiyondan dolayı tansiyon yüksekliğini sıklıkla yaşıyor bu hasta grubumuz. Ayrıca kış aylarındaki yeme içme alışkanlıklarının değişmesi, daha çok hazır gıdalara kayılması, bunun içerisindeki sodyum yükünden dolayı tansiyon yüksekliği olabiliyor. Bunun dışında hastalardaki fiziksel aktivitenin azalması gibi durumlar tansiyon yüksekliğine neden olabiliyor" diye konuştu.

KONTROL ALTINA ALAMIYORSANIZ UZMAN HEKİME BAŞVURUN

Bu durumları önlemek için hastaların soğuk havalardan öncelikle kendini koruması gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. Şeker, "Yaşadıkları ortamın sıcak olmasını öneriyoruz. Daha çok açık hava sporları yerine oda ısısı olan kapalı yerlerde egzersiz faaliyetlerini devam ettirmelerini istiyoruz. Buna rağmen tansiyonlarını kontrol altına alamıyorlarsa mutlaka bir uzman hekime danışmaları gerekiyor" diyerek sözlerini tamamladı.

(İHA)

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tansiyon
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