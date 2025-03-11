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'Onlara kesinlikle af yok' Terör örgütü üyelerinin serbest kalma koşulunu duyurdu

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
11.03.2025 07:45
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Türkiye kritik bir sürece girerken Suriye'de de çok önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Dün SDG ile Şara yönetimi arasında imzalanan anlaşma bölge açısından önem taşıyor. Öte yandan Öcalan'ın çağrısı sonrası PKK'nın nasıl silah bırakacağı, teröristlerin akıbeti ayrı bir tartışma konusu. Güvenlik kaynaklarından hangi teröristlerin serbest kalacağına dair önemli bir ipucu geldi. İşte detaylar...

'Onlara kesinlikle af yok' Terör örgütü üyelerinin serbest kalma koşulunu duyurdu

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısının ardından flaş bir gelişme yaşandı. Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, PKK'nın Suriye’deki uzantısı olan YPG/SDG'nin elebaşı 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından YPG/SDG’nin Suriye ordusuna katılması için bir anlaşma sağlandığı açıklandı.

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Suriye'nin tüm topraklarında ateşkes ilan edileceği ve çatışmalara derhal son verileceği belirtilen anlaşmada, "Kuzeydoğu Suriye'deki sivil ve askeri kurumlar (sınır kapıları, havaalanları, petrol kuyuları ve gaz sahaları dahil) Suriye devlet yönetimine entegre edilecektir" denildi. Bu gelişmenin ardından Gazeteci Sinan Burhan, güvenlik kaynaklarından edindiği bilgileri tv100'de Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programında açıkladı.

SÜREÇ TÜRKİYE'Yİ NASIL ETKİLEYECEK?

Sinan Burhan’ın güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Ahmed eş-Şara arasında yapılan son anlaşma, Türkiye’deki yeni süreci doğrudan etkileyen önemli maddeler içeriyor. Anlaşmaya göre, Suriye'nin sınır güvenliğinin ve petrolün merkezi otoritenin kontrolünde olması en önemli maddeler olarak öne çıkıyor.

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"ANKARA UMUTLU"

"Bu iki madde, Türkiye’nin uzun süredir dile getirdiği kırmızı çizgileri arasında yer alıyor" diyen Burhan, Ankara'nın bu gelişmeden umutlu olduğunu; terör örgütü PKK'nın silah bırakacağı teslim noktalarının dahi belirlendiğini aktardı.

"SUÇ İŞLEMEMİŞ TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELERİ SERBEST BIRAKILACAK"

Ateşkesin söz konusu olmadığını ifade eden güvenlik kaynakları, aksine silahların bırakılması ve teslim olunması gerektiğini vurguladı.

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Güvenlik yetkilileri ayrıca, terör örgütü mensuplarının ne olacağına dair de açıklamalarda bulundu. Başka ülke vatandaşları olan terör örgütü mensuplarının kendi ülkelerine gönderileceği belirtilirken, Türkiye’de doğup büyüyen ve suç işlememiş terör örgütü üyelerinin serbest bırakılacağı ifade edildi.

'TERÖR ÖRGÜTÜ YÖNETİCİLERİNE AF YOK'

Bu konuda, itirafçılık ve etkin pişmanlık uygulamaları da gündemde. İlgili yasal düzenlemeler için ise, Meclis’te çalışmaların devam ettiği ve yeni bir düzenlemeye gerek olup olmayacağı değerlendirileceği kaydedildi. Terör örgütü yöneticilerine ve suça karışmış olanlara ise kesinlikle af uygulanmayacak. Bu kişilerin, ya başka ülkelere gitmeleri ya da bulundukları bölgede kalmaları söz konusu olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
suriye af pkk terörist
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