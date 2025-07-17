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Onlarca kişi öldü! Süveyda'da çatışmalar yeniden başladı: Bedeviler bölgeyi terk ediyor

Suriye basını, Süveyda kentinde Dürzi ve Bedevi gruplar arasında çatışmaların yeniden başladığını bildirdi. Dürzi grupların bölgede yaşayan Bedevilere yönelik saldırılar düzenlediği belirtilerek, bazı bölgelerden Bedevilerin göç etmeye başladığı aktarıldı. Süveyda kentinde Dürzi ve Bedevi silahlı gruplar arasında geçtiğimiz pazar günü başlayan çatışmalarda bugüne kadar 342 kişi hayatını kaybetti.

Onlarca kişi öldü! Süveyda'da çatışmalar yeniden başladı: Bedeviler bölgeyi terk ediyor

Suriye basını, Süveyda kentinde Dürzi ve Bedevi gruplar arasında çatışmaların yeniden başladığını bildirdi.
Suriye'nin güneyinde sular durulmuyor. Suriye basınında yer alan haberlerde, Süveyda kentinde Dürzi ve Bedevi silahlı gruplar arasında çatışmaların yeniden başladığı bildirildi. Haberlerde Dürzi grupların bölgede yaşayan Bedevilere yönelik saldırılar düzenlediği belirtilerek, bazı bölgelerden Bedevilerin göç etmeye başladığı aktarıldı. Dürzi grupların Al-Maqwas Mahallesi'nde Bedevi sivilleri öldürdüğü belirtilen haberlerde, Bedevi grupların da Dürzilere karşı saldırı başlattığı ifade edildi.

Onlarca kişi öldü! Süveyda da çatışmalar yeniden başladı: Bedeviler bölgeyi terk ediyor 1

ATEŞKES SAĞLANMIŞTI

Süveyda kentinde dün hükümet ile Dürzi gruplar arasında ateşkes sağlanmasının ardından Suriye ordusuna bağlı birlikler kentten çekilmeye başlamıştı.

Onlarca kişi öldü! Süveyda da çatışmalar yeniden başladı: Bedeviler bölgeyi terk ediyor 2

342 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Süveyda kentinde Dürzi ve Bedevi silahlı gruplar arasında geçtiğimiz pazar günü başlayan çatışmalarda bugüne kadar 342 kişi hayatını kaybetti. Dürzi gruplardan 107 kişinin, Bedevi gruplardan 18 kişinin, Suriyeli güvenlik güçlerinden 189 kişinin, sivillerden ise 27 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
suriye
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