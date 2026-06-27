Onları görenler dönüp bir daha bakıyor

Yanından bir an olsun ayırmadığı papağanları Bonibon ve Pablo ile ilçede dikkat çeken Kahraman, özellikle çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Omzunda ve kolunda taşıdığı papağanları gören vatandaşlar hem şaşkınlık yaşıyor hem de fotoğraf çektirmek için sıraya giriyor. Kahraman’ın en büyük mutluluğu ise oğlu Aybars Hamza Kahraman’ın da papağanlarla kurduğu güçlü bağ oldu. Parkta oyun oynarken bile papağanlar baba-oğula eşlik ediyor. Papağanlar zaman zaman küçük Aybars’ın omzuna ve koluna konarken ortaya renkli görüntüler çıkıyor.



Orhan Kahraman, "Amacımız insanları mutlu etmek. Özellikle çocuklar çok seviniyor. Yanımıza gelip fotoğraf çektirmek istiyorlar, omuzlarına almak istiyorlar. Bu ilgi bizi de mutlu ediyor" dedi.

Kuş sevgisinin yıllar öncesine dayandığını belirten Kahraman, geçmişte yaklaşık 30 çift muhabbet kuşu beslediğini, 2017 yılında ise yaklaşık 200 kelime konuşabilen bir Jako papağanına sahip olduğunu söyledi. Daha sonra oğluyla birlikte iki makav papağanı almaya karar verdiklerini ifade eden Kahraman, "Sarı olan dişi makavımız Bonibon 8 aylık, kırmızı olan erkek makavımız Pablo ise 11 aylık. İkisi de Milli Parklar’a kayıtlı ve belgeli" diye konuştu.

"Papağanlarımı kafese kapatmıyorum"

Papağanlarını doğal yaşam ortamına yakın şekilde büyütmeye özen gösterdiğini söyleyen Kahraman, onlar için özel platform hazırladığını belirterek, "Papağanlarımı kafese kapatma taraftarı değilim. Kendilerine özel oyun alanları var. Günlerini orada geçiriyorlar. Özgürce hareket etmelerini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaya yeni başlayan Bonibon’un ilerleyen dönemde daha fazla kelime öğreneceğini düşündüğünü dile getiren Kahraman, Pablo’nun da zamanla konuşacağına inandığını söyledi.

En büyük hayali Bursaspor futbolcularıyla buluşmak

Koyu bir Bursaspor taraftarı olduğunu belirten Orhan Kahraman’ın en büyük hayali ise papağanlarıyla birlikte Özlüce Tesisleri’ni ziyaret etmek. Bursaspor Başkanı Enes Çelik’e seslenen Kahraman, izin verilmesi halinde oğlu ve papağanlarıyla birlikte futbolcuları ziyaret etmek istediğini belirterek, "Kemalpaşa tatlısı ikram etmek istiyoruz. Papağanlarıma Bursaspor forması giydirip futbolcularla buluşturmayı çok istiyoruz" dedi.

Kahraman’ın en dikkat çeken isteği ise henüz ismi netleşmeyen sarı makavıyla ilgili oldu. "Kırmızı makavımızın adını Pablo Batalla sevgimizden dolayı Pablo koyduk. Sarı olanın adını oğlum Bonibon koydu. Ama ben Bursasporlu futbolcularla buluşup bu papağanın ismini onların belirlemesini istiyorum. Benim için bunun manevi değeri çok büyük olur." diyen Kahraman, futbolcuların vereceği ismi ömür boyu yaşatmak istediğini ifade etti.

Renkli dostlarıyla Mustafakemalpaşa’nın sevilen simalarından biri haline gelen Orhan Kahraman, hem papağan sevgisini yaymayı hem de Bursaspor sevgisini farklı bir şekilde yaşatmayı hedefliyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır