OpenAI'dan ChatGPT’ye kısıtlama: Siz isteseniz de artık bu alanlarda 'suskun' kalacak!

OpenAI, ChatGPT kullanım politikasını güncelledi. Yeni düzenlemeye göre ünlü yapay zekâ botu artık hukuk, tıp, finans ve eğitim gibi alanlarda tavsiye veremeyecek. OpenAI, bu adımın kullanıcı güvenliğini artırmak ve yapay zekânın yanlış kullanımından doğabilecek zararları önlemek amacıyla atıldığını açıkladı.

OpenAI'dan ChatGPT'ye kısıtlama: Siz isteseniz de artık bu alanlarda 'suskun' kalacak!
Enes Çırtlık

Yapay zekâ kullanımına ilişkin tartışmalar sürerken, OpenAI’den dikkat çekici bir adım geldi. Şirket, ChatGPT’nin kullanım politikasını güncelleyerek bazı alanlarda kısıtlamaya gitti.

CHATGPT ARTIK BU KONULARDA TAVSİYE VEREMEYECEK

Nefes'te yer alan habere göre, yapay zeka şirketi OpenAI, ChatGPT kullanım politikasını güncellediğini duyurdu. Yeni düzenlemelere göre kullanıcılar artık lisans ve sertifika gerektiren alanlarda ChatGPT'ye danışamayacak.

OpenAI dan ChatGPT’ye kısıtlama: Siz isteseniz de artık bu alanlarda suskun kalacak! 1

İŞTE CHATGPT'NİN KULLANIMININ KISITLANDIĞI ALANLAR

Yeni güncellemede ChatGPT'nin kullanımının kısıtlandığı alanlar şöyle:

  • Lisanslı bir uzmanın uygun katılımı olmadan, hukuki veya tıbbi danışmanlık gibi lisans gerektiren özel bir danışmanlığın sunulması
  • Bir kişinin fotogerçekçi görüntüsü veya sesi dahil olmak üzere benzerinin, bu kişinin izni olmadan özgünlük konusunda yanıltıcı olacak biçimde kullanılması
  • Eğitim, finans, sağlık gibi hassas konulardaki yüksek riskli kararların insanlar tarafından gözden geçirilmeden otomatikleştirilmesi
  • Akademik sahtekârlık

OpenAI, bu adımın amacını "kullanıcı güvenliğini artırmak ve yapay zekânın yanlış kullanımından doğabilecek zararları önlemek" olarak açıkladı.

Şirketin açıklamasında "ChatGPT'nin tüm kullanıcılar için yararlı, güvenli ve sorumlu bir araç olarak kalmasını sağlamaya kararlıyız" ifadeleri yer aldı.

OpenAI son dönemde özellikle stres, psikolojik rahatsızlıklar ve etik ikilemler gibi konularda ChatGPT'nin cevaplarını daha dengeli hale getirmeyi hedeflediğini belirtmişti.

Anahtar Kelimeler:
yapay zeka OpenAI ChatGPT
