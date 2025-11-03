OpenAI'dan ChatGPT’ye kısıtlama: Siz isteseniz de artık bu alanlarda 'suskun' kalacak!

Yapay zekâ kullanımına ilişkin tartışmalar sürerken, OpenAI’den dikkat çekici bir adım geldi. Şirket, ChatGPT’nin kullanım politikasını güncelleyerek bazı alanlarda kısıtlamaya gitti.
Nefes'te yer alan habere göre, yapay zeka şirketi OpenAI, ChatGPT kullanım politikasını güncellediğini duyurdu. Yeni düzenlemelere göre kullanıcılar artık lisans ve sertifika gerektiren alanlarda ChatGPT'ye danışamayacak.
Yeni güncellemede ChatGPT'nin kullanımının kısıtlandığı alanlar şöyle:
OpenAI, bu adımın amacını "kullanıcı güvenliğini artırmak ve yapay zekânın yanlış kullanımından doğabilecek zararları önlemek" olarak açıkladı.
Şirketin açıklamasında "ChatGPT'nin tüm kullanıcılar için yararlı, güvenli ve sorumlu bir araç olarak kalmasını sağlamaya kararlıyız" ifadeleri yer aldı.
OpenAI son dönemde özellikle stres, psikolojik rahatsızlıklar ve etik ikilemler gibi konularda ChatGPT'nin cevaplarını daha dengeli hale getirmeyi hedeflediğini belirtmişti.
