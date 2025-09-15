HABER

OpenAI'dan dikkat çeken ChatGPT araştırması: Sonuçlar çok ilginç!

ChatGPT bu kez dikkat çeken bir raporla gündemde... OpenAI'ın geliştirdiği yapay zeka sohbet robotu ile ilgili kamuya açık ilk kapsamlı rapor yayımlandı. Rapor, çok ilginç sonuçlar ortaya koydu. OpenAI’ın açıkladığı veriler, yapay zekâ sohbet robotu ChatGPT'yi kimlerin, nasıl kullandığını gözler önüne serdi.

Enes Çırtlık

Yapay zekâ araçları günlük hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelirken, kullanıcıların bu teknolojileri nasıl kullandığı da giderek daha çok merak konusu oluyor. Özellikle ChatGPT, dünya genelinde haftalık yüz milyonlarca kullanıcıya ulaşarak internetin en popüler yapay zekâ platformlarından biri oldu. Şimdi ise ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI, ilk kez kullanıcı profilleri ve kullanım alışkanlıklarını detaylı biçimde ortaya koyan kamuya açık, kapsamlı bir araştırma yayımladı.

İLK AYRINTILI ARAŞTIRMA

The Washington Post'ta yer alan habere göre, OpenAI, kullanıcıların popüler sohbet robotuyla neler yaptığını ve kim olduklarını ortaya koyan ilk ayrıntılı araştırmayı yayımladı. Araştırma, insanların yapay zekâ aracını nasıl kullandıklarına ve onunla ne hakkında konuştuklarına dair ilginç ve dikkat çekici bilgiler ortaya koydu.

OpenAI dan dikkat çeken ChatGPT araştırması: Sonuçlar çok ilginç! 1

Şirketin raporuna göre, ChatGPT kullanıcılarının çoğu kadın ve gönderilen taleplerin çoğu işle ilgili değil.

KULLANICILARININ BÜYÜK KISMI GENÇLERDEN

Rapora göre, ChatGPT'nin kullanıcı tabanı büyük ölçüde gençlerden oluşuyor. İncelenen konuşmaların neredeyse yarısı 18 ile 25 yaş arasındaki kişilerden geldi.

OpenAI, verileri 62 sayfalık bir araştırma makalesinde yayımladı; bu makale henüz hakem denetiminden geçmedi. Bu çalışma, Mayıs 2024 ile Haziran 2025 arasında 1,5 milyon ChatGPT kullanıcısının sohbet kayıtlarına dayanıyor.

OpenAI dan dikkat çeken ChatGPT araştırması: Sonuçlar çok ilginç! 2

KİMLER CHATGPT KULLANIYOR?

Araştırma, ChatGPT’nin kendisinin küresel ve çeşitli bir kullanıcı kitlesine sahip olduğunu gösteriyor.

Şirketin araştırmasına göre, ChatGPT ilk kez 2022’nin sonları ve 2023’ün başlarında popülerlik kazandığında kullanıcıların yaklaşık %80’i “tipik olarak erkeksi” isimlere sahipti.

Haziran 2025’e gelindiğinde ise bu durum tersine döndü. OpenAI araştırmacılarının yazdığına göre, ChatGPT kullanıcılarının %52’si kadın isimlerine sahipti.

Araştırmaya göre, ChatGPT kullanımı zengin ülkelere kıyasla yoksul ülkelerde daha hızlı artıyor.

OpenAI, ChatGPT’nin artık haftalık 700 milyondan fazla kullanıcıya sahip olduğunu söyledi.

İNSANLAR CHATGPT’Yİ NE İÇİN KULLANIYOR?

OpenAI’ın araştırmasına göre, insanlar ChatGPT’yi iş yardımı için değil, giderek daha fazla kişisel yaşamlarında kullanıyor.

Haziran 2024’te, sohbet robotuna verilen komutlar iş ve kişisel kullanım arasında yaklaşık olarak eşit bölünmüştü. Şirketin açıklamasına göre, Haziran 2025’te iş dışı kullanım tüm konuşmaların %73’ünü oluşturdu.

OpenAI, bu dönemde incelenen 1 milyondan fazla sohbeti 7 kategoriye ayırdı.

En büyüğü, tüm sohbetlerin %28,3’ünü oluşturan “pratik rehberlik” kategorisiydi; şirketin araştırmacılarının tanımına göre bu, nasıl yapılır tavsiyesi isteyen, ödev yardımı arayan ve egzersiz ipuçları isteyen kişileri kapsıyordu.

OpenAI dan dikkat çeken ChatGPT araştırması: Sonuçlar çok ilginç! 3

İkinci en büyük kategori, insanlardan yazı yardımı isteyenlerdi; bu kullanım, sohbet robotunu ve benzerlerini ortaya çıkaran yapay zekâ metin üretimindeki ilerlemelere dayanıyor.

OpenAI’ın araştırmasına göre, ChatGPT’ye verilen en popüler yazma görevi metin düzenleme veya eleştirme idi; bunu kişisel yazılar veya iletişim izledi. Bu kategori, e-postalar veya sosyal medya gönderilerine yardımcı olmayı kapsayacak şekilde tanımlandı.

ChatGPT ve benzeri yapay zekâ araçlarının bilgisayar kodu üretebilme yeteneği, teknoloji sektöründeki birçok kişi tarafından benimsendi. OpenAI’ın araştırması, örneklenen sohbetlerin yaklaşık %4,2’sinin programlamayla ilgili olduğunu ortaya koydu.

OpenAI dan dikkat çeken ChatGPT araştırması: Sonuçlar çok ilginç! 4

HANGİ KULLANIM ALANLARININ POPÜLARİTESİ ARTIYOR?

Araştırmaya dahil edilen verilerde ChatGPT için üçüncü en popüler kullanım alanı “bilgi arama” oldu.

OpenAI, Mayıs 2024 ile Haziran 2024 arasında tüketicilerin ChatGPT kullanımındaki değişimi grafiklendirdiğinde, bilgi aramanın bu süre zarfında istikrarlı biçimde arttığını gördü.

Haziran sonuna gelindiğinde, tüketiciler için ikinci en popüler kullanım alanı haline geldi.

OpenAI’nin araştırmasında, bilgi arama kategorisine kullanıcıların “satın alınabilir ürünler” hakkındaki sorguları da dahil edildi. Bu sorgular, o kategorideki tüm sohbetlerin %2,1’ini oluşturdu.

Bu tür sorgular, OpenAI için potansiyel bir iş fırsatı oluşturuyor; şirket ürünlerle ilgili sohbetlere reklam yerleştirebilir ya da yönlendirdiği perakendecilerden gelir elde edebilir.

PEKİ YA CHATGPT’Yİ KİŞİSEL TAVSİYE İÇİN YA DA BİR “YAPAY ZEKÂ SEVGİLİ” OLARAK KULLANMAK?

Pek çok insan, kişisel hayatını ChatGPT ile tartışmayı faydalı buluyor. Yayımlanan araştırmada, sohbetlerin %1,9’unun ilişkilere ve duygulara dair tavsiye istemek ve “kişisel yansımaları tartışmak” ile ilgili olduğu belirtildi.

OpenAI’nin araştırmacıları bu kullanım alanını “oldukça küçük” olarak tanımladı ve bulgularını, üretken yapay zekâ sohbet robotlarının temel kullanım alanlarından birinin terapi olduğunu öne süren diğer araştırmalarla karşılaştırdı.

İnsanların sohbet robotlarıyla uzun saatler geçirdikten sonra potansiyel olarak zararlı düşünceler geliştirmesiyle ilgili endişeler artıyor.

Geçen hafta Federal Ticaret Komisyonu (FTC), sohbet robotlarının “yoldaş" olarak kullanılmasının potansiyel zararlarına yönelik bir soruşturma başlattı. OpenAI, Google ve Meta dahil yedi şirketten ürünleri hakkında bilgi vermelerini istedi.

OpenAI dan dikkat çeken ChatGPT araştırması: Sonuçlar çok ilginç! 5

Nisan ayında OpenAI, kullanıcıların ChatGPT’den şikâyet etmesi üzerine bir güncellemeyi geri çekti. Ağustos ayında ise bazı kullanıcıların onunla değerli ilişkiler kurduklarını söyleyerek tepki göstermesinin ardından ChatGPT’nin GPT-4o sürümünü kapatma kararını geri aldı.

Geçen ay gazetecilerle yapılan bir yemekte, OpenAI CEO’su Sam Altman, ChatGPT’yi “parasosyal ilişkiler” için kullanan kişilerin oranının “çok küçük” olduğunu söyledi. Şirketin yayımladığı araştırmada benzer bir kategori de yer alıyor.

Araştırma, incelenen sohbetlerin %0,4’ünün “oyunlar ve rol yapma” ile ilgili olduğunu, bunun da kullanıcıların sohbet robotunu bir “yapay zekâ sevgili” olarak gördükleri senaryoları kapsayacak şekilde tanımlandığını ortaya koydu.

OpenAI şu anda ebeveynlerin çocuklarının sohbet robotunu nasıl kullandığına dair bildirim alabilmelerini sağlayacak ebeveyn kontrolleri geliştiriyor.

OPENAI BU VERİLERİ NASIL TOPLADI?

Şirket, incelediği sohbetleri analiz etmek için kendi yapay zekâ teknolojisini kullandığını söyledi. OpenAI, bunun içerikleri anlamasını sağladığını, ancak insan araştırmacıların bireysel sohbetleri okumasına gerek kalmadan kişisel gizliliği ihlal etmediğini iddia etti. ChatGPT kullanıcılarına ait demografik veriler, kullanıcıların OpenAI hizmetlerine kaydolurken verdikleri bilgilerden elde edildi.

