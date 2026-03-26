OpenAI'dan geri adım: ChatGPT'nin "yetişkin modu" rafa kaldırıldı

Yapay zeka dünyasında son dönemde Sora uygulamasının kapatılması gibi dikkat çeken kararlara imza atan OpenAI, bu kez tartışma yaratan ChatGPT yetişkin moduyla alakalı radikal bir karar aldı.

CHATGPT'NİN YETİŞKİN MODU RAFA KALDIRILDI

The Verge'de habere göre OpenAI, şirketin temel ürünlerine yeniden odaklanmaya yönelik son hamlesi kapsamında ChatGPT için cinsel içerikli bir "yetişkin modu" yayınlama planlarını askıya aldı.

The Financial Times'ın raporuna göre, yetişkin modu, bu tür yapay zeka içeriğinin toplum üzerinde yaratabileceği sorunlu ve zararlı etkiler nedeniyle çalışanlardan ve yatırımcılardan gelen tepkilerin ardından "süresiz olarak" rafa kaldırıldı.

Bu karar, OpenAI'ın metinden videoya yapay zeka platformu Sora'yı iptal etmesinin hemen ardından geldi.

ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE GÜVENLİK ENDİŞELERİ

The Financial Times'ın aktardığına göre OpenAI, ürünle ilgili nihai bir karar vermeden önce yetişkin içerikli sohbetlerin ve duygusal bağların uzun vadeli etkilerini araştırmak için daha fazla zaman ayırmak istiyor.

Geçtiğimiz hafta The Wall Street Journal da yetişkin modunun, içerik moderasyonu ve çocukların korunmasına ilişkin şirket içi endişeler nedeniyle ertelendiğini bildirmişti.