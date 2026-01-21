OpenAI iflas mı ediyor? Uzman isim acı öngörüsünü açıkladı: Dikkat çeken '18 ay' detayı

Yapay zekâ yarışında şirketler bir yandan giderek daha büyük, daha güçlü modelleri sahaya sürerken, diğer yandan bu yarışın maliyeti baş döndürücü seviyelere ulaşmış durumda. Google, Microsoft ve Meta gibi devler, nakit akışı güçlü ana işlerinden beslenerek milyarlarca doları veri merkezlerine ve çiplere akıtabilirken; bağımsız ya da görece küçük oyuncular için “bu tempo sürdürülebilir mi?” sorusu her geçen gün daha kritik hâle geliyor. Sektörde konsolidasyon, iflas ve devlerin küçük oyuncuları yutması gibi senaryolar daha sık dillendirilirken, saygın ekonomist ve analistlerden gelen öngörüler de dikkat çekiyor.

"OPENAI'IN AYLAR SONRA PARASI BİTEBİLİR"

Düşünce kuruluşu Council on Foreign Relations'da kıdemli uzman olan Sebastian Mallaby de New York Times için kaleme aldığı yeni bir makalede, Sam Altman liderliğindeki OpenAI şirketinin "önümüzdeki 18 ay içinde" parasının bitebileceğini öngördü.

Futurism'de yer alan habere göre; Mallaby; Google, Microsoft ve Meta gibi sektörün demirbaşları olan rakiplerin, yerleşik işlerinden kazandıkları parayı yapay zeka modellerini geliştirmek ve ölçeklendirmek için yüz milyarlarca dolar akıtmakta kullanabileceklerini, oysa OpenAI'ın böyle bir lüksü olmadığını savundu.

Araştırmacı, nakit tükendikten sonra OpenAI'ın "Microsoft, Amazon veya nakit zengini başka bir dev tarafından yutulabileceğini" öne sürdü.

Ancak Mallaby, oyundaki en büyük isimlerden biri batsa bile, Altman ve şirketinin geride kalıcı bir miras bırakacağını savundu.

TAMAM MI DEVAM MI YILI OLACAK

Diğer pek çok uzman, endüstri üzerindeki baskı artmaya devam ederken 2026'nın OpenAI için bir "tamam mı devam mı yılı" olabileceği konusunda hemfikir.