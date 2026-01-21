OpenAI'ın 'gizemli' ilk cihazı için tarih verildi: Hedef 40-50 milyon satış...

Yapay zekâ yarışında bugüne kadar genelde sohbet botları konuşuluyordu; ancak sektör yavaş yavaş bir sonraki aşamaya, doğrudan tüketiciye yönelik donanım ürünlerine geçiyor. Akıllı telefonların, kulaklıkların ve giyilebilir cihazların yerini kısmen “yapay zekâ odaklı yeni bir kategori”nin alabileceği tartışılırken, ChatGPT'nin sahibi OpenAI da ilk kez kendi tüketici cihazlarıyla bu alana girmeye hazırlanıyor.

2026'NIN İKİNCİ YARISINI İŞARET ETTİ

Wccftech'te yer alan habere göre, Dünya Ekonomik Forumu kapsamındaki bir etkinlikte konuşan OpenAI yöneticisi Chris Lehane, girişimin ilk tüketici yapay zeka cihazının bu yılki en yüksek önceliklerinden birini oluşturduğunu ve cihazı 2026'nın ikinci yarısında piyasaya sürmek için çalıştıklarını açıkladı.

40-50 MİLYONLUK SATIŞ HACMİ

Tayvan merkezli Economic Daily gazetesi, OpenAI'ın cihazı muhtemelen Eylül 2026'da piyasaya süreceğini ve ilk yılda 40 milyon ila 50 milyon adet arasında bir satış hacmi hedeflediğini belirterek konuya daha fazla detay ekledi. Ayrıca cihazın Vietnam'da Foxconn tarafından üretilebileceğini de belirtti.

Lehane daha fazla ayrıntı vermekten kaçınsa da, son zamanlarda çıkan bir dizi rapordan OpenAI'ın "Sweetpea" dahili kod adını taşıyan özel yapay zeka destekli kulaklıklar üzerinde çalıştığı zaten biliniyor. Cihazın, bazı cihaz içi işlemler için 2nm Samsung Exynos çip içereceği, büyük ölçüde ise bulut tabanlı yapay zeka işlemeye dayanacağı belirtiliyor.

BİR CİHAZ DAHA VAR VE BUNUN EKRANI OLMAYACAK: İŞTE DİĞER ÖZELLİKLERİ

OpenAI, kalem şeklinde olduğu ve Apple iPod Shuffle'a benzer bir boyuta sahip olduğu bildirilen başka bir tüketici cihazı üzerinde de çalışıyor. "Gumdrop" dahili kod adını taşıyan bu cihazın bir ekranı yok. İddiaya göre cihazla ilgili bazı bilgiler ise şu şekilde: