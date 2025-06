OpenAI’ın Sora'sına, Google’ın Veo 3’üne yeni rakip! Midjourney, yapay zeka video üretim modeli V1'i duyurdu

Midjourney, bir görüntüyü videoya dönüştürebilen yapay zeka video üretim modeli V1'in piyasaya sürüldüğünü duyurdu.

V1'de kullanıcılar bir görsel yükleyerek bu görsele dayalı 4 adet 5 saniyelik video elde edebiliyor. TechCrunch'ta yer alan habere göre, Yani V1 ile oluşturulan videolar yalnızca beş saniye uzunluğunda olsa da, kullanıcılar bu süreyi 4 defaya kadar 4 saniye uzatabiliyor. Böylece toplamda 21 saniyelik videolar üretmek mümkün oluyor.

Introducing our V1 Video Model. It's fun, easy, and beautiful. Available at 10$/month, it's the first video model for *everyone* and it's available now. pic.twitter.com/iBm0KAN8uy