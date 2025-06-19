OpenAI’ın Sora'sına, Google’ın Veo 3’üne yeni rakip! Midjourney, yapay zeka video üretim modeli V1'i duyurdu

Midjourney, bir görüntüyü videoya dönüştürebilen yapay zeka video üretim modeli V1'in piyasaya sürüldüğünü duyurdu.

MIDJOURNEY V1'İN ÖZELLİKLERİ

V1'de kullanıcılar bir görsel yükleyerek bu görsele dayalı 4 adet 5 saniyelik video elde edebiliyor. TechCrunch'ta yer alan habere göre, Yani V1 ile oluşturulan videolar yalnızca beş saniye uzunluğunda olsa da, kullanıcılar bu süreyi 4 defaya kadar 4 saniye uzatabiliyor. Böylece toplamda 21 saniyelik videolar üretmek mümkün oluyor.

Introducing our V1 Video Model. It's fun, easy, and beautiful. Available at 10$/month, it's the first video model for *everyone* and it's available now. pic.twitter.com/iBm0KAN8uy — Midjourney (@midjourney) June 18, 2025

V1, kullanıcıların çıktılarını kontrol etmesini sağlayan bazı özel ayarlarla geliyor. Kullanıcılar, bir görselin rastgele hareket etmesini sağlamak için otomatik bir animasyon ayarını seçebiliyor ya da videolarına eklemek istedikleri belirli bir animasyonu metinle tanımlayarak manuel ayar seçeneğini kullanabiliyor. Ayrıca “low motion” (düşük hareket) veya “high motion” (yüksek hareket) ayarlarıyla kamera ve konu hareketliliği de ayarlanabiliyor.

Midjourney'nin görsel modellerine benzer şekilde, V1 modeli yalnızca Discord üzerinden kullanılabiliyor. Lansman aşamasında ise sadece web üzerinden erişilebiliyor.

V1’i denemenin en ucuz yolu, Midjourney’in aylık 10 dolarlık Basic planına abone olmak. Ayda 60 dolarlık Pro planı veya 120 dolarlık Mega planına abone olan kullanıcılar ise şirketin daha yavaş “Relax” modunda sınırsız video üretimi yapabilecek. Midjourney, önümüzdeki bir ay içinde video modelleri için fiyatlandırmasını yeniden değerlendireceğini belirtti.