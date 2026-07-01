OpenClaw Android ve iOS’a geldi: Açık kaynak yapay zeka ajanı artık telefonda

Yapay zeka ajanları artık yalnızca masaüstü veya geliştirici ortamlarında değil, telefonlarda da daha görünür hale geliyor. Bu yılın başlarında internette büyük ilgi gören ücretsiz ve açık kaynak yapay zeka ajanı OpenClaw, Android ve iOS uygulamasıyla mobil cihazlara geldi.

OPENCLAW MOBİLDE NE SUNUYOR?

OpenClaw, salı günü X üzerinden yaptığı duyuruyla iOS ve Android uygulamalarının kullanıma sunulduğunu açıkladı.

TechCrunch'ın haberine göre kullanıcılar, her iki platformda da telefonlarını OpenClaw Gateway ile eşleştirebiliyor. OpenClaw Gateway, kullanıcı isteklerini yapay zeka ajanlarına ve bu ajanların iş yapmak için yararlandığı araçlar ile becerilere bağlayan bir yönlendirme katmanı olarak tanımlanıyor.

Bu sayede kullanıcılar, OpenClaw ajanlarını doğrudan ceplerindeki telefon üzerinden çalıştırabilecek.

OPENCLAW GATEWAY NASIL ÇALIŞIYOR?

OpenClaw Gateway, mobil uygulamayla ajanlar arasında bağlantı kuran katman olarak öne çıkıyor. Kullanıcının telefondan verdiği istekler, bu yapı üzerinden ilgili yapay zeka ajanlarına ve onların kullandığı araçlara yönlendiriliyor.

OpenClaw Gateway'in temel işlevi, ajanların mobil cihazdan çalıştırılabilmesini sağlamak olarak aktarılıyor.

Bu yapı, OpenClaw ajanlarının mobil cihazlardan da çalıştırılabilmesine imkan veriyor.

OPENCLAW AJANLARI NE İÇİN KULLANILIYOR?

OpenClaw kullanıcıları, ajanları farklı işlerde kullanıyor. Bu kullanım alanları arasında kodlama ve yemek planlama da yer alıyor.

Ancak OpenClaw deneyimi her zaman kusursuz sonuçlar vermiyor. Bazı kullanıcıların beklenenden daha az başarılı sonuçlar bildirdiği de kaynak metinde belirtiliyor.

Bu yüzden mobil uygulama çıkışı, OpenClaw ajanlarını daha erişilebilir hale getirse de sonuçların kullanıcının ajanları ne kadar doğru programladığına bağlı olduğu vurgulanıyor.

OPENCLAW NEDEN GÜNDEM OLMUŞTU?

OpenClaw, bu yılın başlarında MoltBook’un çıkışı etrafında viral hale gelmişti. MoltBook, tamamen ajanlar tarafından doldurulduğu öne sürülen bir sosyal medya sitesi olarak dikkat çekmişti.

Şubat ayında OpenClaw’ın yaratıcısı Peter Steinberger, OpenAI’a katıldığını açıklamıştı. Bu gelişme de OpenClaw etrafındaki ilgiyi artıran başlıklardan biri oldu.

MOLTBOOK TARTIŞMASI NEYDİ?

Kaynak habere göre MoltBook gösterisinin daha sonra kısmen ajanları taklit eden insanlar tarafından yürütüldüğü ortaya çıktı. Bu değerlendirme araştırmacılara dayandırılıyor.

Bu durum, OpenClaw için etkili bir pazarlama gösterisi olarak görülse de güvenilirlik tarafında bir bedel yarattı. Yine de kaynak metin, bu gösterinin ajan tabanlı geleceğe işaret ettiğini belirtiyor.

MOBİL UYGULAMA NEDEN ÖNEMLİ?

OpenClaw’ın Android ve iOS’a gelmesi, yapay zeka ajanlarının daha fazla alana yayılmasının yeni örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Ajanlar artık yapay zeka dünyasının birçok noktasına yerleşmiş durumda ve her geçen gün daha fazla yerde görünür hale geliyor.

OpenClaw’ın mobil uygulaması da bu genişlemenin telefona taşınan tarafını temsil ediyor. Kullanıcılar artık ajanlarını masa başına bağlı kalmadan, mobil cihazları üzerinden çalıştırabilecek.