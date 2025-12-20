Operasyon genişliyor! Fatih Garipoğlu Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı!

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Son günlerde peş peşe ünlü isimlere yönelik düzenlenen operasyonlarda bugün 3 kişi hakkında daha yakalama kararı çıkartıldı.



Mert Alaş

3 İSME YAKALAMA KARARI

Ünlü fotoğrafçı Mert Alaş, Fatih Garipoğlu ve Gökmen Kadir Şeynova hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan yakalama kararı çıkarıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada konuyla ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Soruşturma dosyasına istinaden Gökmen Kadir Şeynova’ın Beşiktaş İlçesinden bulunan adresinde, Fatih Garipoğlu’nun Sarıyer İlçesindeki adresinde arama faaliyeti icra edilecek olup, Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkartılmıştır"