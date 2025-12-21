Oppo Reno15 Pro Mini ortaya çıktı: İşte sızan özellikleri

Oppo'nun Reno15 serisi şu anda Reno15, Reno15 Pro ve Reno15c olmak üzere üç akıllı telefonu içeriyor. Geçtiğimiz günlerde Reno15 Pro Max hakkında söylentiler çıkarken, şimdi de Oppo'nun Reno15 ailesine eklemeye hazırlandığı iddia edilen en yeni üyesi Reno15 Pro Mini'nin özellikleri sızdırıldı.

OPPO RENO15 PRO MINI'NİN SIZAN ÖZELLİKLERİ

İddiaya göre, Reno15 Pro Mini Dimensity 8450 yonga setinden güç alacak ve 1,5K çözünürlüğe sahip 6,32 inç 120Hz düz OLED ekranla gelecek.

Bu iddiaya ek olarak Reno15 Pro Mini'nin IP69 sertifikasına sahip olacağı ve 80W kablolu şarjı destekleyeceği iddia ediliyor. Telefonun kablosuz şarjı da destekleyeceği belirtiliyor ancak hızının ne olacağını henüz bilinmiyor.

Fotoğrafçılık tarafında, Oppo Reno15 Pro Mini'nin toplam dört kameraya sahip olacağı iddia ediliyor. Buna göre bu kameralar şöyle sıralanıyor: