Oppo Reno15 Pro Mini ortaya çıktı: İşte sızan özellikleri

Oppo Reno15 Pro Mini özellikleri sızdırılarak gün yüzüne çıktı. İddiaya göre cihaz; 6,32 inçlik ekran, 200 MP ana kamera, Dimensity 8450 işlemci ve IP69 sertifikası ile gelecek.

Enes Çırtlık

Oppo'nun Reno15 serisi şu anda Reno15, Reno15 Pro ve Reno15c olmak üzere üç akıllı telefonu içeriyor. Geçtiğimiz günlerde Reno15 Pro Max hakkında söylentiler çıkarken, şimdi de Oppo'nun Reno15 ailesine eklemeye hazırlandığı iddia edilen en yeni üyesi Reno15 Pro Mini'nin özellikleri sızdırıldı.

OPPO RENO15 PRO MINI'NİN SIZAN ÖZELLİKLERİ

İddiaya göre, Reno15 Pro Mini Dimensity 8450 yonga setinden güç alacak ve 1,5K çözünürlüğe sahip 6,32 inç 120Hz düz OLED ekranla gelecek.

Bu iddiaya ek olarak Reno15 Pro Mini'nin IP69 sertifikasına sahip olacağı ve 80W kablolu şarjı destekleyeceği iddia ediliyor. Telefonun kablosuz şarjı da destekleyeceği belirtiliyor ancak hızının ne olacağını henüz bilinmiyor.

Oppo Reno15 Pro Mini ortaya çıktı: İşte sızan özellikleri 1

Fotoğrafçılık tarafında, Oppo Reno15 Pro Mini'nin toplam dört kameraya sahip olacağı iddia ediliyor. Buna göre bu kameralar şöyle sıralanıyor:

  • Önde 50MP bir selfie kamerası
  • Arkada 200MP ana kamera
  • Arkada 50MP ultra geniş açılı kamera
  • Arkada 50MP telefoto (3,5x optik yakınlaştırma) kamera
Canlı Skor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
