Ordu 01 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Nem oranı %90 civarında olacak. Rüzgar saatte 6 km ile 11 km arasında esecek.

2 Ekim Perşembe günü sıcaklık 10°C ile 18°C arasında olacak. Muhtemel sağanak yağışlar görülebilir. 3 Ekim Cuma günü sıcaklık 16°C ile 24°C arasında seyredecek. Yağışsız bir gün yaşanması tahmin ediliyor. 4 Ekim Cumartesi günü ise güneşli ve sıcak bir hava hakim olacak. Sıcaklık 13°C ile 27°C arasında değişecek. 5 Ekim Pazar günü hava daha serin olacak. Sıcaklık 13°C ile 21°C arasında olabilir. Hafif yağışlar görülmesi muhtemel.

Bu dönemde ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Serin ve yağmurlu günlerde uygun giyinmek faydalıdır. Şemsiye bulundurmak da işe yarar. Sıcak günlerde güneş ışınlarından korunmak gerekir. Şapka ve güneş kremi kullanılması önerilir. Hava koşullarına göre plan yaparken esnek olmak lazım. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek yararlı olur. Olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmak sizi avantajlı kılar.