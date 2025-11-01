HABER

Ordu 01 Kasım Cumartesi hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 1 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu güneşli geçecek. Sıcaklık 17°C civarında olacak ve açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunacak. Ancak 2 Kasım Pazar günü hava kapalı olacak, sıcaklık ise 18°C civarında kalacak. Devam eden günlerde hava değişiklikleri yaşanabilir. Yağışlı günlerde şemsiye ve su geçirmez giysilere hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Hava durumunu dikkate alarak planlarınızı esnek tutmanız önemlidir. İşte detaylar...

Ordu'da 1 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu güneşli. Sıcaklık 17°C civarında olacak. Bu güzel hava açık hava etkinlikleri için ideal. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için mükemmel bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 2 Kasım Pazar günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 18°C civarında seyredecek. 3 Kasım Pazartesi günü de hava kapalı kalacak. Sıcaklık 19°C'ye ulaşacak. 4 Kasım Salı günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık yine 19°C civarında olacak. 5 Kasım Çarşamba günü yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklık 16°C civarında seyredecek. 6 Kasım Perşembe günü alçak bulutlar hakim olacak. Sıcaklık 17°C civarında olacak. 7 Kasım Cuma günü ise hava bulutlu kalacak. Sıcaklık 15°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemli. Özellikle yağışlı günlerde yanınıza şemsiye almanız faydalı olabilir. Su geçirmez giysiler de iyi bir seçenek. Sıcaklıkların düşeceği günlerde kat kat giyinerek vücut ısınızı koruyabilirsiniz. Hava koşullarına göre planlarınızı esnek tutmalısınız. Ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir.

hava durumu Ordu
