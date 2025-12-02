Ordu 02 Aralık Salı Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 2 Aralık 2025 Salı günü hava koşulları farklılık gösteriyor. Korgan'da hafif sağanak yağmur bekleniyor. Fatsa'da orta şiddetli çiseleyen yağmurlar etkili olacak. Ünye'de kapalı ve bulutlu bir hava hakim. Perşembe'de orta şiddetli çiseleyen yağmurlar öngörülüyor.

Haftanın ilerleyen günlerinde 3 Aralık Çarşamba günü Ordu genelinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. 4 Aralık Perşembe günü bölgede parlak güneş ışığı görülecek. 5 Aralık Cuma günü ise bol güneş ışığı öngörülmekte.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamalıyız. Yağmurlu günlerde dışarı çıkmadan önce uygun yağmurluk giymek faydalı olacaktır. Su geçirmez ayakkabılar giymek de önemlidir. Rüzgarlı günlerde şemsiye yerine su geçirmez mont tercih edilmelidir. Günlük hava tahminlerini kontrol etmek gerekir. Planlarınızı hava koşullarına göre ayarlamak önemli. Olası olumsuzluklardan kaçınmak için bu önlemler alınmalıdır.