Ordu 02 Kasım Pazar Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 2 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu oldukça güzel geçecek. Güneşli ve 17°C sıcaklık ile serin havalarda dışarıda keyifli vakit geçirebilirsiniz. Düşük sıcaklık 5°C civarında olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. Kısmen bulutlu ve bulutlu günlerde sıcaklıklar 18°C ile 19°C arasında seyredecek. Akşam saatlerinde hafif ceket almayı unutmamalısınız.

Ordu'da 2 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu güzel olacak. Bol güneş ışığı var. Sıcaklık 17°C olarak tahmin ediliyor. Düşük sıcaklık ise 5°C civarında olacak. Nem oranı %29. Rüzgar hızı 9 km/saat olarak hesaplandı. Gün doğumu 07:04, gün batımı 17:27.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler olabilir. 3 Kasım Pazartesi günü kısmen bulutlu hava bekleniyor. Yüksek sıcaklığın 18°C olması öngörülüyor. 4 Kasım Salı günü bulutlu hava hakim olacak. Bu gün yüksek sıcaklık 19°C civarında tahmin ediliyor. 5 Kasım Çarşamba günü artan bulutlar ile birlikte 18°C sıcaklık bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları ılıman seyredecek. Gündüzleri dışarıda rahatça vakit geçirebilirsiniz. Akşamları hafif bir ceket almanız yeterli olacaktır. Rüzgar hızları düşük kalacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir zaman dilimindesiniz.

Hava koşullarına göre plan yaparken dikkatli olmalısınız. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Uygun kıyafetler seçmeniz faydalı olacaktır. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmekte yarar var. Ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmalısınız.

