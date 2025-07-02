Ordu 02 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 2 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava durumu hafif yağmurlu. Sıcaklık 24°C olarak tahmin ediliyor. Diğer kaynaklar ise gök gürültülü sağanak yağış bekliyor. Bu kaynaklar sıcaklığı 25°C olarak belirtiyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 3 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklığının 23°C civarında olması ve hafif yağmurun etkili olması öngörülüyor. 4 Temmuz Cuma günü sıcaklık 24°C'ye yükselecek. Hafif yağmurlu koşulların devam etmesi bekleniyor. 5 Temmuz Cumartesi günü sıcaklığın 26°C'ye ulaşması ve hafif yağmurların sürmesi tahmin ediliyor.

Hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun yağmurluk ve su geçirmez ayakkabılar giymek önemlidir. Sıcaklıklar 24-26°C arasında değiştiği için kat kat giyinmek iyi bir tercih olabilir. Böylece hem yağışlı hem de sıcak günlerde konforlu vakit geçirebilirsiniz.