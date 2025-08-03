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Ordu 03 Ağustos Pazar Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 3 Ağustos 2025 Pazar günü hava durumu şöyle olacak.

Ordu 03 Ağustos Pazar Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Hava sıcaklığının 28°C civarında olması bekleniyor. Yüksek nem oranı nedeniyle hava bunaltıcı hissedilebilir.

4 Ağustos Pazartesi günü kısa süreli sağanaklar bekleniyor. 5 Ağustos Salı günü zaman zaman yağmur ve çisenti görülecek. 6 Ağustos Çarşamba günü yer yer sağanaklar yaşanacak. 7 Ağustos Perşembe günü ise gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. 8 Ağustos Cuma günü yağmurun etkisinin azalması ve hava koşullarının stabil hale gelmesi bekleniyor.

Bu dönemde ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Şemsiyenizi yanınızda bulundurmak, ani yağışlardan korunmanıza yardımcı olacaktır. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme ile vücudunuzun su kaybı artabilir. Bu nedenle bol su içmeye özen gösterin. Günlük aktivitelerinizi planlarken, yağış ihtimalini göz önünde bulundurun. Uygun kıyafetler seçmek ve hava koşullarına uygun planlama yapmak faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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