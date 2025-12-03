Ordu 03 Aralık Çarşamba Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 3 Aralık 2025 Çarşamba günü hava koşulları kısmen güneşli olarak öngörülmektedir. Sıcaklık 13°C ile 4°C arasında değişecektir. Nem oranı %95 civarında olacaktır. Rüzgar hızı ise 6.8 km/saat olarak tahmin edilmektedir. Gün doğumu saati 07:36, gün batımı saati ise 17:00'dir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmemektedir. 4 Aralık Perşembe günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 14°C ile 5°C arasında seyredecektir. 5 Aralık Cuma günü de güneşli bir hava beklenmektedir. Sıcaklık aralığı 16°C ile 8°C arasında olacaktır. 6 Aralık Cumartesi günü az güneşli bir hava öngörülmektedir. Sıcaklık 18°C ile 9°C arasında değişecektir. 7 Aralık Pazar günü yer yer sağanak yağışlar beklenmektedir. Sıcaklık 14°C ile 9°C arasında olacaktır.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılımandır. Yağışsız olması, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunmaktadır. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle 7 Aralık Pazar günü beklenen sağanak yağışlar ani ıslanmalara neden olabilir. Dışarı çıkarken yanınızda bir şemsiye veya su geçirmez giysi bulundurmanız faydalıdır. Sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek, vücut ısınızı korumanızı sağlar. Gün boyunca güneşli havanın tadını çıkarabilirsiniz. Güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için uygun önlemler almayı unutmayın.