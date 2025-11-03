HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ordu 03 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'daki hava durumu, 3 Kasım Pazartesi günü yer yer güneşli başlayacak, ardından bulutlanma gerçekleşecek. Sıcaklık 18°C'ye kadar yükselecek, gece ise 9°C'ye düşecek. Salı günü bulutlu hava hakim olacak, sıcaklık 18°C civarında kalacak. Çarşamba ve Perşembe günleri çok bulutlu hava bekleniyor. Cuma günü güneşli bir hava ile sıcaklık 21°C'ye ulaşacak. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar mevcut.

Ordu 03 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 3 Kasım Pazartesi günü hava yer yer güneşli olacak. Ardından bulutlanma görülecek. Sıcaklık 18°C'ye kadar ısınacak. Gece sıcaklık 9°C'ye düşecek. Salı günü hava bulutlu olacak. Sıcaklık 18°C civarlarında kalacak. Çarşamba ve Perşembe günleri çok bulutlu hava koşulları bekleniyor. Sıcaklıklar 17°C civarında olacak. Cuma günü hava çoğunlukla güneşli geçecek. Sıcaklık 21°C'ye kadar yükselecek.

Önümüzdeki günlerde Ordu'da hava koşulları bulutlu ve ılıman olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gerektiğinde bir ceket bulundurmak önemlidir. Hava koşullarına bağlı olarak nem oranı değişebilir. Nemli havalarda cilt bakımına özen göstermek gerekir. Uygun nemlendiriciler kullanmak cilt sağlığı açısından önemlidir.

Rüzgar hızları düşük seviyelerde kalacak. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunuyor. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemli. Hava durumunu düzenli takip etmekte fayda var. Bu, olası sürprizlere karşı önlem almanıza yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Meteoroloji tarih vererek uyardı: 24 ilde sağanak etkili olacak! Aralarında İstanbul da var...Meteoroloji tarih vererek uyardı: 24 ilde sağanak etkili olacak! Aralarında İstanbul da var...
16 kişinin ölümü ülkeyi karıştırdı: Parlamento binası yakınlarında çatışma16 kişinin ölümü ülkeyi karıştırdı: Parlamento binası yakınlarında çatışma

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Şubat ayında çıkacağım” demiş! Koğuşunda notlar bulundu: "İpi sıkıca boynuna geçir"

"Şubat ayında çıkacağım” demiş! Koğuşunda notlar bulundu: "İpi sıkıca boynuna geçir"

Faruk Fatih Özer'in ölümünden sonra gündem oldu! Soylu'dan sert tepki

Faruk Fatih Özer'in ölümünden sonra gündem oldu! Soylu'dan sert tepki

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratan gönderme!

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratan gönderme!

Uzaklaştırma kararı sonrası İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses'ten açıklama: "Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı"

Uzaklaştırma kararı sonrası İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses'ten açıklama: "Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı"

Etiketi gören kilolarca alıp kasaya koştu!

Etiketi gören kilolarca alıp kasaya koştu!

Olan Türk vatandaşlarına oldu! İptaller art arda geliyor

Olan Türk vatandaşlarına oldu! İptaller art arda geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.