Ordu 03 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 3 Kasım Pazartesi günü hava yer yer güneşli olacak. Ardından bulutlanma görülecek. Sıcaklık 18°C'ye kadar ısınacak. Gece sıcaklık 9°C'ye düşecek. Salı günü hava bulutlu olacak. Sıcaklık 18°C civarlarında kalacak. Çarşamba ve Perşembe günleri çok bulutlu hava koşulları bekleniyor. Sıcaklıklar 17°C civarında olacak. Cuma günü hava çoğunlukla güneşli geçecek. Sıcaklık 21°C'ye kadar yükselecek.

Önümüzdeki günlerde Ordu'da hava koşulları bulutlu ve ılıman olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gerektiğinde bir ceket bulundurmak önemlidir. Hava koşullarına bağlı olarak nem oranı değişebilir. Nemli havalarda cilt bakımına özen göstermek gerekir. Uygun nemlendiriciler kullanmak cilt sağlığı açısından önemlidir.

Rüzgar hızları düşük seviyelerde kalacak. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunuyor. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemli. Hava durumunu düzenli takip etmekte fayda var. Bu, olası sürprizlere karşı önlem almanıza yardımcı olacaktır.